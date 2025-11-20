Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La primera fábrica de vacunas del país ya tiene terreno en Tocancipá y estaría lista en 2027

Con una inversión de casi COP 800.000 millones y China como aliado, la Alcaldía puso en marcha el plan para construir una ambiciosa planta para fabricar vacunas. No obstante, el proyecto enfrenta grandes retos.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
20 de noviembre de 2025 - 11:16 p. m.
La planta se construirá sobre un lote de 24.000 metros cuadrados. Render presentado en el lanzamiento del proyecto.
La planta se construirá sobre un lote de 24.000 metros cuadrados. Render presentado en el lanzamiento del proyecto.
Foto: Secretaría de Salud

En un escenario pandémico, contrarrestar el virus en los primeros 100 días es clave y prueba de que un territorio cuenta con cierta “soberanía biotecnológica”. Pero esto exige disponibilidad para avanzar en una investigación genómica rápida; tener laboratorios de bioseguridad; protocolos clínicos, y un operador capaz de trabajar en tiempos extraordinarios.

Le puede interesar: Voces de la...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Salud en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.