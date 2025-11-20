La primera fábrica de vacunas del país ya tiene terreno en Tocancipá y estaría lista en 2027

La planta se construirá sobre un lote de 24.000 metros cuadrados. Render presentado en el lanzamiento del proyecto. Foto: Secretaría de Salud

En un escenario pandémico, contrarrestar el virus en los primeros 100 días es clave y prueba de que un territorio cuenta con cierta “soberanía biotecnológica”. Pero esto exige disponibilidad para avanzar en una investigación genómica rápida; tener laboratorios de bioseguridad; protocolos clínicos, y un operador capaz de trabajar en tiempos extraordinarios.

