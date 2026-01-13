La promesa de nuevos buses eléctricos que no pudo frenar el alza del pasaje de Transmilenio

Nuevo bus para el sistema TransMilenio ensamblado por Marcopolo en Cota Cundinamarca Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A partir de hoy, los bogotanos tendrán que disponer de COP 350 adicionales para moverse en Transmilenio, el sistema de transporte más importante de la ciudad y el cual, diariamente, realiza más de 4 millones de viajes. El incremento del pasaje no caló bien en la ciudadanía y, como es habitual, la decisión no solo despertó el rechazo de algunos usuarios, sino que avivó un nuevo choque entre el Distrito y la Nación.

Para esta oportunidad, el centro de la disputa entre los gobiernos de Petro y Galán recae una pregunta técnica, pero no abandona...