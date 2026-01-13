Logo El Espectador
Bogotá
La promesa de nuevos buses eléctricos que no pudo frenar el alza del pasaje de Transmilenio

Bogotá amanece con la tarifa de transporte en COP 3.550. Sin embargo, el ajuste tarifario trajo al presente recientes acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Distrito, que se transformaron en un nuevo pulso político con posibles consecuencias.

María Angélica García Puerto y Miguel Ángel Vivas Tróchez
14 de enero de 2026 - 01:08 a. m.
Nuevo bus para el sistema TransMilenio ensamblado por Marcopolo en Cota Cundinamarca
Nuevo bus para el sistema TransMilenio ensamblado por Marcopolo en Cota Cundinamarca
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A partir de hoy, los bogotanos tendrán que disponer de COP 350 adicionales para moverse en Transmilenio, el sistema de transporte más importante de la ciudad y el cual, diariamente, realiza más de 4 millones de viajes. El incremento del pasaje no caló bien en la ciudadanía y, como es habitual, la decisión no solo despertó el rechazo de algunos usuarios, sino que avivó un nuevo choque entre el Distrito y la Nación.

Para esta oportunidad, el centro de la disputa entre los gobiernos de Petro y Galán recae una pregunta técnica, pero no abandona...

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
