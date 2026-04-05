La red comunitaria que busca blindar los páramos y humedales de Cundinamarca

Cerca de 2.800 personas se capacitaron como "guardianes del páramo" mediante cinco procesos de formación enfocados en la protección, recuperación y mejoramiento de estos ecosistemas estratégicos. Foto: CAR Cundinamarca

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La protección de los ecosistemas críticos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ya no depende exclusivamente de guardabosques oficiales. Una red de 2.800 ciudadanos, formados en programas específicos de conservación, se ha consolidado como la primera línea de defensa teórica y práctica en el territorio.

Bajo figuras como “Guardianes del Páramo” o “Guardianes del Humedal”, habitantes de diversas provincias han pasado por procesos de formación que mezclan el rigor jurídico con el trabajo de campo. El objetivo es claro: convertir a niños, jóvenes y adultos mayores en multiplicadores de conocimiento que puedan identificar amenazas y promover buenas prácticas en sus propias veredas y barrios.

Formación para la vigilancia del territorio

El modelo de capacitación se divide en tres módulos teóricos y uno práctico, donde los participantes estudian desde conceptos básicos de sensibilización hasta el complejo marco legal del ordenamiento territorial. Los programas se han diversificado en cinco frentes clave:

Ecosistemas críticos: Guardianes de Páramo y Guardianes del Humedal.

Sostenibilidad: Turismo de Naturaleza y Polinizadores.

Gestión Integral: Diplomados en Biodiversidad.

Solo durante el último año, más de 400 personas se certificaron como protectores de humedales y cerca de 260 en turismo sostenible, buscando que la productividad económica de la región no riña con la salud de los bosques y fuentes hídricas.

¿Cómo sumarse a la red?

La intención de esta estrategia es que la comunidad no sea un actor pasivo, sino que asuma la gobernanza de su entorno. Para quienes deseen vincularse a las próximas cohortes de formación, la entidad abrirá convocatorias a través de las alcaldías municipales y las direcciones regionales de cada provincia.

“Estamos logrando que las comunidades se conviertan en protectoras conscientes de la fauna y la flora”, señaló Nidia Riaño, subdirectora de Cultura Ambiental, resaltando que la meta final es que cada municipio cuente con líderes capaces de replicar estas estrategias de conservación sin depender de la presencia institucional permanente.

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