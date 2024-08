Distrito respondió a tiktoker español que preguntó “¿qué regalan en Bogotá?”

La Secretaría de Turismo entregó varios datos interesantes sobre la capital. Foto: Juan Camilo Parra

En una de sus últimas publicaciones, el tiktoker español Fran Cuéllar hizo varias preguntas sobre Colombia y la capital que despertaron diversas reacciones en el país debido a que cuestiona su atractivo turístico. Entre las reacciones resaltó la de la Secretaría de Turismo de Bogotá, entidad que le respondió al creador de contenido con otro video. “¿Qué venden?, ¿qué regalan en Bogotá?”, preguntó el tiktoker.

En 23 segundos, Cuéllar se pregunta por qué tanta gente que conoce está en Colombia, si es que, “Bogotá no está a dos horas en coche, alguien que me explique”, dice él, seguramente desconociendo el dicho capitalino que afirma que, “Bogotá está a dos horas de Bogotá”. Y es que la capital pasa por un buen momento hablando de turismo y la respuesta del Distrito no se esperó. El equipo de comunicaciones de la secretaría sacó un video en el que destaca el posicionamiento de la capital.

“Por qué todo el mundo está acá? ️Permítenos contártelo: Bogotá es el 6º mejor destino turístico del mundo, según TripAdvisor. Nos hemos consolidado como una de las top 3 ciudades para turismo de negocios en América Latina según ICCA (International Congress and Convention Association), y nuestra oferta gastronómica nos ha llevado al top 10 de destinos gastronómicos desde América Latina según TasteAtlas. Pero eso es solo el comienzo”, dice el metraje de la Alcaldía.

Además, destaca la cultura se vive en cada rincón, la historia que se mezcla con la modernidad y tradición de los barrios. “Nuestra vida nocturna está llena de energía, con bares, teatros y eventos que animan cada noche bogotana. Y para los más aventureros, Bogotá ofrece experiencias emocionantes, desde caminatas en las montañas que rodean la ciudad hasta rutas en bici que revelan su esencia urbana”.

¿Cuántas personas vienen a Bogotá?

El turismo en Bogotá pasa por un buen momento y su recuperación ha superado ya los niveles prepandemia. Esa es una de las principales conclusiones de la investigación del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo, denominada Viajeros 2023, que además realizó una minuciosa caracterización de los turistas que llegaron a la capital con datos que ofrecen una radiografía de las posibilidades y retos para seguir fortaleciendo el sector y consolidar la ciudad como destino turístico.

Para la recolección de datos, se realizaron un total de 74.188 encuestas personalizadas durante 2023, a visitantes de Bogotá mayores de 18 años, en el Aeropuerto El Dorado y la Terminal de Transporte de Bogotá El Salitre, a través de dispositivos móviles.

De acuerdo con Andrés Santamaría, director del IDT, es de destacar el aumento de turistas nacionales e internacionales en Bogotá, confirmando que la ciudad tuvo un incremento de visitantes de otros países del 22.9 % (1,385,979), y de 8.6% (10,961,897) viajeros colombianos.

