La revictimizante decisión de denunciar el acoso en Transmilenio

Paula Valentina Rodríguez, periodista víctima de acoso en Transmilenio. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Paula Valentina, periodista de Infobae, no hubiera hablado públicamente del acoso del que fue víctima en Transmilenio de no haberse sentido frustrada al no obtener justicia, por el traumático evento que, al igual que muchas mujeres, ella padeció en el sistema. Desde el 2 de octubre de 2023 ella titubea al caminar por la estación de la calle 100, sitio donde ese día un sujeto empezó a mirarla de manera insistente y “lasciva”.