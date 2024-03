Ciudadela del Cuidado fue mencionada en el borrador del Plan Distrital de Desarrollo

En la Ciudadela del Cuidado se proyecta una urbanización de 14.000 viviendas, u campus universitario, casas de justicia y manzanas del cuidado. La obra abarca 70,28 hectáreas Foto: Alcaldía de Bogotá

En el marco las estrategias de gobernanza plasmadas en el Plan Distrital de Desarrollo, la actual administración incluyó un aparte dedicado exclusivamente a la Ciudadela del Cuidado. Actualmente, el futuro de la obra se encuentra en vilo por cuenta de una suspensión que solicitó la Procuraduría. No obstante, el aparte sobre la ciudadela, incluido en el borrador del PDD, contiene algunos detalles que podrían rescatar parte de su esencia.

Aunque la actual administración acató la petición del ministerio público, y ya había mencionado sus reservas frente al proyecto semanas antes de posesionarse, Carlos Fernando Galán decidió incluir una estrategia dedicada exclusivamente a la ciudadela. En dicho fragmento, el alcalde reconoce su interés, en tanto representa una solución de espacio público y dotación de servicios sociales para el costado noroccidental de la ciudad.

Sin embargo, un párrafo más abajo, el documento especificó que los predios de la ALO norte —en los cuales se proyecta el desarrollo de la ciudadela— se menciona que la porción de tierra, en mención, solo puede ser usada para el despliegue de una solución de movilidad. En este caso, la ALO, planificada desde los años sesenta.

Pero en aras de impulsar una resolución conciliadora, que no descarte algunas de las ventajas del proyecto, el PDD dice que las hectáreas de los predios que no se utilicen para la materialización de la ALO, podrían ser utilizadas para rescatar algo de la ciudadela. Dicho de otro modo, el borrador dice expresamente que los terrenos que no se requieren para la avenida, podrán ser destinados para “desarrollar actividades asociadas a la necesidad de espacio público e infraestructura para servicios sociales y del cuidado de las localidades de Suba y Engativá”.

Aunado a lo anterior, la alcaldía se reservó el derecho de ejecutar los estudios técnicos necesarios para determinar que tan viable sería esta propuesta. Incluso, en materia ambiental, el borrador de PPD aclara que “los estudios y diseños de la solución de movilidad considerarán la evaluación técnica de los efectos ambientales para determinar una opción que cumpla con la normatividad ambiental vigente”.

Dicho esto, y en caso de que los estudios ambientales obtengan los mismos resultados que ya anticipó la administración de López, podría darse el caso de que el trazado de la ALO, en los predios disputados, no cumpla al pie de la letra los parámetros ambientales. Cabe resaltar que, esta zona, es aledaña a los humedales de la Conejera y Juan Amarillo, los cuales podrían verse afectados por el despliegue de una avenida en el sector.

Por otro lado, el PDD no descartó la construcción de una universidad pública para Suba que, al menos en los planos, sería una pieza fundamental de la ciudadela. “La Administración Distrital aunará esfuerzos con el Gobierno Nacional para el desarrollo del multicampus universitario de la ciudadela Educativa y del Cuidado”, reza el documento. En todo caso, ya que el PDD no lo específica, no queda claro si la universidad sería construida en los terrenos sobrantes de la ALO, o se buscaría otra porción de tierra en la localidad para construirla.

Lo cierto, dados los elementos existentes hasta el momento, es que la idea original de la ciudadela —que proyecta una urbanización de 14.000 viviendas, u campus universitario, casas de justicia y manzanas del cuidado. La obra abarca 70,28 hectáreas— quedo pendiendo de un hilo, por no decir que está prácticamente descartada. El debate, en todo caso, será ahora cuáles aspectos del proyecto se pueden salvar y, hasta qué punto, la ALO será construida en paralelo a las observaciones de la comunidad ambientalista.

