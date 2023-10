La tercera fue la vencida: Carlos Fernando Galán es el nuevo alcalde de Bogotá

Galán obtuvo el 49,02% del total de los votos en Bogotá. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

“Nos tomó tres elecciones, muchas lágrimas y ataques”, dijo Carlos Fernando Galán entre cantos, arengas y aplausos en su sede de campaña, después del contundente triunfo que lo llevó a ganar la alcaldía en primera vuelta, al obtener el 49 % de la votación y a superar por 29 puntos a Juan Daniel Oviedo, quien al ser segundo, con 614.233 votos, ocupará una curul en el Concejo.

Galán, de 46 años, hincha de Santa Fe, exconcejal, exzar anticorrupción y excongresista logró en esta oportunidad que 1´497.596 capitalinos se identificaran con sus propuestas y le dieran el triunfo después de tres intentos: el primero en 2011, cuando obtuvo 285.263 y perdió contra Gustavo Petro; la segunda en 2019, año en el que obtuvo 1´022.362 votos y no logró superar a Claudia López, y en 2023, cuando enarbolando las banderas del Nuevo Liberalismo (partido que fundó su padre) por fin logra imponerse en la capital.

Con estos resultados y la ventaja que le sacó al segundo, aplazó la implementación de la segunda vuelta en Bogotá, como lo anticiparon las últimas encuestas, que se realizaron en la recta final de la contienda electoral. La última, de la firma Invamer, señaló que ganaría sin necesidad de una segunda vuelta, figura que se iba a estrenar este año en la capital.

Lo que viene para Bogotá

Cuando el político del Nuevo Liberalismo llegó a su sede de campaña a celebrar el triunfo con sus simpatizantes y equipo de trabajo, entregó un discurso en el que manifestó cuáles serán sus prioridades una vez se posesione el próximo 1° de enero de 2024. Lo primero será la seguridad. Expresó que se va a concentrar en la protección de la ciudad: “Los niveles de miedo deben bajar. Las mujeres podrán vestirse como se les dé la gana, sin temor a ser agredidas”.

Añadió que “en los próximos cuatro años esa sensación de tranquilidad debe expandirse a cada rincón de la ciudad. La capital no puede ser escenario de un terreno político. Más seguridad genera una economía más sólida, y sin duda, más progreso para Bogotá”.

Después habló de la primera línea del metro de Bogotá y dejó claro su postura frente a la eterna pelea entre Claudia López y Gustavo Petro por la modificación de la obra.

“De la forma más genuina posible, pido que trabajemos todos por el proyecto del metro. Es infame perder tanto tiempo en un medio de transporte. Este es un mandato claro y les pido que trabajemos para sacar la primera línea del metro, tal y como está planteada. Seamos generosos con Bogotá”.

Por último, habló de la pobreza en Bogotá. Teniendo en cuenta que, según el Dane, la pobreza monetaria en la capital se ubicó en un 28,1% en 2022, manifestó que “el hambre es algo que no puede existir en estos tiempos. Tenemos gente que no tiene para comer tres veces del día, muchos de ellos niños. Y tener niños con hambre en la ciudad más poderosa del país no es posible”, dijo.

Y aprovechó para convocar al sector privado y a la ciudadanía en general, para combatir la pobreza en la capital. “Necesitamos de la empatía, para que renazca y llegue a niveles nunca antes vistos en Bogotá”.

Frente a las obras para renovar la carrera Séptima y mejorar la movilidad, que lleva siete fracasos en 20 años (el último, con la suspensión de la licitación del Corredor Verde, de Claudia López), Galán tiene una posición clara.

Si bien, el nuevo mandatario le dijo a El Espectador que está de acuerdo con los estudios que realizó la actual administración, los cuales ratifican la necesidad de construir un sistema que se conecte con el resto y con buses eléctricos, tendrá que esperar el desarrollo de la acción judicial, para tomar una determinación sobre el futuro del proyecto.

El nuevo alcalde también reconoció la labor que realizaron sus contrincantes, señalando que: “Juan Daniel Oviedo le ha impreso autenticidad a este proceso; Diego Molano puso en primera fila el debate de la familia y la niñez; con Rodrigo Lara siempre nos unirá la amistad, más allá de las tensiones electorales; el general Vargas nos ha enriquecido con opciones para mejorar seguridad de la ciudad; Jorge Enrique Robledo inspira mucho respeto, y a Gustavo Bolívar le agradezco el reconocimiento y su amor por Bogotá”.

Finalmente, los resultados de esta contienda electoral muestran que los habitantes de la capital no van con los extremos de la derecha o la izquierda, y sin duda, el voto de confianza que le entregó Bogotá al candidato del Nuevo Liberalismo, es alto.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.