La trama que revela la red internacional de peleas de perros descubierta en La Calera

El operativo dejó el rescate de 12 animales con evidentes señales de violencia. Foto: Fiscalía

Lo que las autoridades encontraron en una finca, en límites entre Bogotá y La Calera —un cuadrilátero improvisado, perros heridos y una red de participantes internacionales— dejó más preguntas que respuestas. Aunque la Fiscalía lo describe como un caso sin precedentes, los detalles del operativo, organizado en menos de 24 horas, apuntan a una práctica que podría estar más extendida de lo que muestran las cifras oficiales.

Detrás del hallazgo hay indicios de un circuito clandestino que sigue operando en la región, entre apuestas ilegales, robo...