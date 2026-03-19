Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La trama que revela la red internacional de peleas de perros descubierta en La Calera

Fiscalía indaga apuestas, rutas de ingreso de animales y organización clandestina. Esto se sabe del evento de peleas de perros, del sábado 14 de marzo, en una vereda en límites de La Calera y Usaquén.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
19 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
El operativo dejó el rescate de 12 animales con evidentes señales de violencia.
El operativo dejó el rescate de 12 animales con evidentes señales de violencia.
Foto: Fiscalía

Lo que las autoridades encontraron en una finca, en límites entre Bogotá y La Calera —un cuadrilátero improvisado, perros heridos y una red de participantes internacionales— dejó más preguntas que respuestas. Aunque la Fiscalía lo describe como un caso sin precedentes, los detalles del operativo, organizado en menos de 24 horas, apuntan a una práctica que podría estar más extendida de lo que muestran las cifras oficiales.

Detrás del hallazgo hay indicios de un circuito clandestino que sigue operando en la región, entre apuestas ilegales, robo...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Noticias de Cundinamarca

Peleas de perros en La Calera

Peleas de Perros en Bogotá

Convención de peleas de perros en Bogotá

GELMA

Fiscalía General de la Nación

IDPYBA

Carabineros

The Factory Kennels

Team Psicópata gamedogs

Juan Esteban León Jiménez

Carlos Cifuentes Hernández

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.