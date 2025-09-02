No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
La travesía del carguero Everglade con el primer tren del Metro de Bogotá

La carga que recibió el puerto de Cartagena del buque CMA CGM Everglade, contiene seis vagones del primer tren del metro, cada uno con un peso de casi 38 toneladas. La operación se planeó con sumo cuidado.

Pedro Mendoza
02 de septiembre de 2025 - 02:12 p. m.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Puerto de Cartagena es el puerto con mayor movimiento de carga en América Latina y el Caribe.
Foto: Archivo Particular

En el puerto de Cartagena, la operación de este martes 2 de septiembre se salió de la rutina. En medio de la cantidad de buques y toneladas de mercancía que sus empleados están acostumbrados a recibir, se esperaba el arribó de un barco en particular, el carguero francés Everglade, el cual, más que productos, traía un elemento histórico para la capital del país: el primer tren, con seis vagones, del metro de Bogotá.

El barco, que el pasado 3 de agosto zarpó del puerto de Qingdao, en la costa este de China, y el pasado domingo hizo...

Por Pedro Mendoza

