La travesía del carguero Everglade con el primer tren del Metro de Bogotá

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Puerto de Cartagena es el puerto con mayor movimiento de carga en América Latina y el Caribe. Foto: Archivo Particular

En el puerto de Cartagena, la operación de este martes 2 de septiembre se salió de la rutina. En medio de la cantidad de buques y toneladas de mercancía que sus empleados están acostumbrados a recibir, se esperaba el arribó de un barco en particular, el carguero francés Everglade, el cual, más que productos, traía un elemento histórico para la capital del país: el primer tren, con seis vagones, del metro de Bogotá.

El barco, que el pasado 3 de agosto zarpó del puerto de Qingdao, en la costa este de China, y el pasado domingo hizo...