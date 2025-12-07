Logo El Espectador
Bogotá
La uchuva contra el plástico: el capacho colombiano que desafía la contaminación

Este material, que combina la fibra de la fruta con almidón de yuca, serviría para reemplazar el plástico de un solo uso. El proyecto transforma un residuo agrícola en un insumo estratégico para la economía circular.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
07 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Jesús Manuel Gutiérrez exhibe productos hechos con capacho de uchuva.
Jesús Manuel Gutiérrez exhibe productos hechos con capacho de uchuva.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En los salones y laboratorios de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional se cuece una idea para enfrentar una de las mayores crisis medioambientales: la contaminación por plásticos. Entre las propuestas más innovadoras se destaca un material que proviene de una fuente tan cotidiana como insospechada: la uchuva, fruta que madura protegida por un saco fibroso, que de ser un problema, hasta hace poco, hoy se erige como solución.

De residuo a posibilidad

El profesor Jesús Manuel Gutiérrez Bernal es ingeniero químico, doctor en materiales y docente de...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
