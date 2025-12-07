La uchuva contra el plástico: el capacho colombiano que desafía la contaminación

Jesús Manuel Gutiérrez exhibe productos hechos con capacho de uchuva. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En los salones y laboratorios de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional se cuece una idea para enfrentar una de las mayores crisis medioambientales: la contaminación por plásticos. Entre las propuestas más innovadoras se destaca un material que proviene de una fuente tan cotidiana como insospechada: la uchuva, fruta que madura protegida por un saco fibroso, que de ser un problema, hasta hace poco, hoy se erige como solución.

De residuo a posibilidad

El profesor Jesús Manuel Gutiérrez Bernal es ingeniero químico, doctor en materiales y docente de...