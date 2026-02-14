La vida en el “Sanber”: en las entrañas de la olla más peligrosa de Bogotá

Vista aérea de la zona de tolerancia en San Bernardo,Centro de Bogotá Foto: Nicolás Achury González

Don Moisés Hurtado recuerda con claridad cómo llegó hace 35 años al barrio San Bernardo: venía del Valle del Cauca buscando un porvenir para su familia y, después de trasegar por el centro de Bogotá, lo acogió esta zona, que hoy cuenta con poco más de 1.000 habitantes. Lo que no sabe, dice mientras prepara un “combinadito” para un consumidor que llegó a su puesto de comida, es cuándo se irá de allí o si algún día el barrio volverá a ser tradicional y artesano.No la olla más peligrosa de Bogotá.

“A 2.500 pesitos”, dice Moisés y le entrega a un...