Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La vida en el “Sanber”: en las entrañas de la olla más peligrosa de Bogotá

Resistiendo. Entre sobrevivir en el sector más marginal de Bogotá y mitigar los problemas que confluyen en San Bernardo, se la pasan residentes, comerciantes, bandas criminales y consumidores de droga.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra y Ana Rodríguez Novoa
14 de febrero de 2026 - 09:50 p. m.
Vista aérea de la zona de tolerancia en San Bernardo,Centro de Bogotá
Vista aérea de la zona de tolerancia en San Bernardo,Centro de Bogotá
Foto: Nicolás Achury González

Don Moisés Hurtado recuerda con claridad cómo llegó hace 35 años al barrio San Bernardo: venía del Valle del Cauca buscando un porvenir para su familia y, después de trasegar por el centro de Bogotá, lo acogió esta zona, que hoy cuenta con poco más de 1.000 habitantes. Lo que no sabe, dice mientras prepara un “combinadito” para un consumidor que llegó a su puesto de comida, es cuándo se irá de allí o si algún día el barrio volverá a ser tradicional y artesano.No la olla más peligrosa de Bogotá.

“A 2.500 pesitos”, dice Moisés y le entrega a un...

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Distrito

Sanber

San Bernardo

Barrio

Barrios peligrosos

 

Pathos(78770)Hace 6 minutos
Este espectáculo horrendo confirma el abandono y la indiferencia del gobierno local.No hay una política para enfrentar este drama q requiere tratamiento urgente porque el centro está bajo asedio,prácticamente invadido por habitantes de calle y sus escuelas.la ciudad y la ciudadanía merecen respeto y seguridad porque además el centro q es el espacio simbólico de la nación requiere atención incluso porque exige una mínima presentación ante el turismo nacional e internal
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.