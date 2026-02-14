La vida en el “Sanber”: en las entrañas de la olla más peligrosa de Bogotá

Vista aérea de la zona de tolerancia en San Bernardo,Centro de Bogotá
Foto: Nicolás Achury González
Don Moisés Hurtado recuerda con claridad cómo llegó hace 35 años al barrio San Bernardo: venía del Valle del Cauca buscando un porvenir para su familia y, después de trasegar por el centro de Bogotá, lo acogió esta zona, que hoy cuenta con poco más de 1.000 habitantes. Lo que no sabe, dice mientras prepara un “combinadito” para un consumidor que llegó a su puesto de comida, es cuándo se irá de allí o si algún día el barrio volverá a ser tradicional y artesano.No la olla más peligrosa de Bogotá.
“A 2.500 pesitos”, dice Moisés y le entrega a un...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
