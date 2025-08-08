No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La violencia que opacó una noche de concierto en el Movistar Arena

Un muerto y 24 heridos fue el saldo de una batalla campal que se registró en el recinto donde se iba a presentar la agrupación argentina Damas Gratis. Hablamos con la familia de la víctima y algunos asistentes, quienes coinciden en cuestionar la logística y la seguridad. Las autoridades buscan con videos a los responsables.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
08 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Sergio Luis Blanco Quintero era padre de una niña de ocho años. Lideraba procesos sociales como “Aguante Popular por la Vida”, que busca incentivar la paz entre hinchas.
Sergio Luis Blanco Quintero era padre de una niña de ocho años. Lideraba procesos sociales como “Aguante Popular por la Vida”, que busca incentivar la paz entre hinchas.
Foto: Redes sociales

María Alejandra Rosas dice que la música la ha salvado en muchas situaciones de su vida y el grupo argentino de cumbia villera, Damas Gratis, no ha sido la excepción. Ella y sus dos hermanos acudieron el 6 de agosto al Movistar Arena, para disfrutar el concierto. “No nos escanearon las boletas, ni nos requisaron”, resalta. Cuenta que se ubicaron en la gradería del tercer piso, pero, de un momento a otro, en platea, alguien empezó a lanzar sillas. Salieron palos y hasta cuchillos. “Estábamos aterrados. Era peor que en el Estadio. Salí...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Movistar Arena

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar