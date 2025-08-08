La violencia que opacó una noche de concierto en el Movistar Arena

Sergio Luis Blanco Quintero era padre de una niña de ocho años. Lideraba procesos sociales como “Aguante Popular por la Vida”, que busca incentivar la paz entre hinchas. Foto: Redes sociales

María Alejandra Rosas dice que la música la ha salvado en muchas situaciones de su vida y el grupo argentino de cumbia villera, Damas Gratis, no ha sido la excepción. Ella y sus dos hermanos acudieron el 6 de agosto al Movistar Arena, para disfrutar el concierto. “No nos escanearon las boletas, ni nos requisaron”, resalta. Cuenta que se ubicaron en la gradería del tercer piso, pero, de un momento a otro, en platea, alguien empezó a lanzar sillas. Salieron palos y hasta cuchillos. “Estábamos aterrados. Era peor que en el Estadio. Salí...