Ladrones se hicieron pasar por policías, robaron una vivienda y amenazaron a dos mujeres

Además de amarrar y amenazar a las víctimas, los delincuentes se llevaron de la vivienda alrededor de 60 millones de pesos. Foto: Archivo Particular

Sujetos vestidos con uniformes de la Policía y del CTI ingresaron a una vivienda ubicada en la localidad de Engativá con la intención de robar el dinero de uno de los habitantes del lugar, quien trabaja como comerciante. En medio del robo, los delincuentes también habrían amenazado durante 40 minutos a las dos mujeres y un niño de dos años que se encontraban al interior de la casa.

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron cómo un hombre, que tenía una gorra y un tapabocas, se acercó a la puerta e intentaba abrirla, sin embargo, no lo logró, en ese momento, con señas, llama a otro cómplice, que está vestido de policía, y esta persona timbra a la casa y le pide a la mujer que contestó que abra la puerta.

“Llegaron y timbraron, yo puse las cámaras y yo vi un policía, me asomé y el policía me dijo “baje sumercé, que le tenemos una información”. Entonces dije algo pasó, pues es la Policía. Yo bajé, mi hijo bajo detrás de mí, yo fui a abrir la puerta y sentí el empujón”, señaló una de las víctimas en Noticias Caracol.

Después de esto, el delincuente de gorra entró y sometió a la mujer. A los segundos llegaron varios vehículos que minutos antes estaban circulando por la zona, y de estos salieron alrededor de ocho ladrones, quienes iban uniformados e ingresaron con pistolas a la vivienda.

Una de las víctimas contó que un delincuente le dijo: “”ustedes tienen plata acá en la casa”. Yo le dije no. Llegan y me dicen “¿dónde está la plata?”, insisten en eso. Entonces yo le digo ahí en la escalera hay una cajita, sáquela de ahí. Entonces intentan sacar eso y, a lo que no, es cuando me cogen y me dan un cachazo”.

Incluso, los mismos delincuentes también llamaron a otro cómplice, el cual llegó en bicicleta y les llevó un maletín con herramientas para robar la vivienda.

En medio del robo, los ladrones amarraron a las mujeres, las encerraron en un cuero y comienzan a preguntarles en dónde había más dinero, “cogen a mi mamá y la alzan y le dicen “bueno, señora, o nos dicen dónde está la otra plata o nos llevamos el niño””, contó la víctima.

Después de analizar los videos de seguridad de las cámaras, se ve que uno de los sujetos llevaba una chaqueta de Policía con el número 89911, asimismo, que en los uniformes de otros se ven las siglas del CTI. Los delincuentes escaparon con alrededor de 60 millones de pesos, y actualmente la Policía no se ha pronunciado sobre este caso.

