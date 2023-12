Lagos de Torca no podrá urbanizar área protegida de la Van der Hammen, según juez

En las últimas horas, un fallo del Juzgado 4º Administrativo de Bogotá declaró nulos dos artículos que permitían el desarrollo la urbanización del megaproyecto Lagos de Torca en un área protegida que hace parte de la reserva Van der Hammen. Si bien la zona que ya no podrá ser urbanizada no representa una gran pérdida para el proyecto, los desarrolladores deberán replantear sus planes en el área ambiental.

Los artículos que fueron declarados nulos son el 21 y 129 del Decreto 088 de 2017 (Plan Zonal del Norte de Bogotá ‘Ciudad Lagos de Torca’). De acuerdo con los argumentos de la demanda, interpuesta por la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde) en 2019, la Alcaldía de Bogotá no tuvo en cuenta que la totalidad de la reserva regional del norte constituye suelo de protección, y que, por lo tanto, la franja de conexión ambiental AP-2, correspondiente a la zona de conexión entre la reserva Thomas Van der Hammen y los Cerros Orientales, y por ende, no podía urbanizarse.

El juez le dio la razón a la demandante y determinó que la prioridad “es la preservación y conservación, por lo que, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse, tal como expresamente lo señala el artículo 35 de la Ley 388 de 1997″. Cabe recordar que los dos artículos declarados nulos eran objeto de medidas cautelares desde 2019, año en que el Ministerio de Ambiente tuvo que adelantar estudios en el área en debate.

El estudio fue adelantado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y el resultado había concluido que la regulación urbanística demandada cumplía con los lineamientos ambientales. Pero el juez no se convenció de los argumentos y llegó a cuestionar el objeto del estudio, encontrando inconsistencias como que no tuvieron en cuenta las conexiones hídricas de la reserva y los cerros y los conceptos de los que partieron no satisfacían la pregunta de si urbanizar en esa zona, no tendría grandes efectos ambientales.

En cuanto al megaproyecto Lagos de Torca, que plantea la expansión del norte de Bogotá, este no se va a paralizar, pues los efectos de esta sentencia solo se extienden a una parte de aquel, puntualmente, donde se encuentra la franja de conexión ambiental. “Esto obligará al Distrito y a sus promotores a replantear lo que se realice en esta zona que, históricamente, ha generado una tensión, entre quienes abogan por urbanizarla y quienes consideran que es una zona estratégica para conectar, restaurar y proteger los sistemas hídricos y corredores biológicos de la capital” señaló el juzgado administrativo de la capital.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.