Las APPA llegan a Sabana Centro: ¿seguridad alimentaria o pérdida de autonomía?

Sabana de Bogotá.
Foto: Instituto Humboldt.
n el mapa de la Sabana Centro hay un nuevo trazo que divide las percepciones sobre la organización del territorio. No aparece en las carreteras ni en los planos catastrales, sino en las resoluciones del Ministerio de Agricultura. Son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura propuesta por el Gobierno nacional que promete blindar suelo fértil y dedicarlo a seguridad alimentaria.
No obstante, según sus críticos, esto podría transformar el ordenamiento territorial y afectar la autonomía de los municipios incluidos...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
