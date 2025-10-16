Logo El Espectador
Bogotá
Las APPA llegan a Sabana Centro: ¿seguridad alimentaria o pérdida de autonomía?

El Gobierno impulsa las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). En Cundinamarca hay dos: en Sopó (ya declarada) y Sabana Centro, en discusión. Gremios, académicos y autoridades locales advierten que esto chocaría con la autonomía territorial y alteraría el equilibrio entre producción y desarrollo.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
16 de octubre de 2025 - 11:17 p. m.
Sabana de Bogotá.
Sabana de Bogotá.
Foto: Instituto Humboldt.

n el mapa de la Sabana Centro hay un nuevo trazo que divide las percepciones sobre la organización del territorio. No aparece en las carreteras ni en los planos catastrales, sino en las resoluciones del Ministerio de Agricultura. Son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura propuesta por el Gobierno nacional que promete blindar suelo fértil y dedicarlo a seguridad alimentaria.

No obstante, según sus críticos, esto podría transformar el ordenamiento territorial y afectar la autonomía de los municipios incluidos

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
