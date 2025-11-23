Las capturas en el caso de Harold Aroca y el miedo que persigue a su familia

Harold Aroca, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, por cinco sujetos que lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo en un polideportivo del sector. Cuadro días después, el cuerpo del adolescente fue hallado en una zona boscosa con signos de tortura. Su familia denuncia negligencia en la atención de la denuncia y en los procesos de búsqueda. La imagen de la derecha pertenece a un video que da cuenta del momento exacto del secuestro.

Foto: Archivo Particular