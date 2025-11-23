Logo El Espectador
Bogotá
Las capturas en el caso de Harold Aroca y el miedo que persigue a su familia

Diana Carolina García, madre del menor de 16 años secuestrado, torturado y asesinado en el centro de Bogotá, habla de la actualidad del caso, la impunidad para la mayoría de los involucrados y las amenazas que la obligaron a abandonar la ciudad.

Camilo Tovar Puentes
23 de noviembre de 2025 - 10:05 p. m.
Harold Aroca, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, por cinco sujetos que lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo en un polideportivo del sector. Cuadro días después, el cuerpo del adolescente fue hallado en una zona boscosa con signos de tortura. Su familia denuncia negligencia en la atención de la denuncia y en los procesos de búsqueda. La imagen de la derecha pertenece a un video que da cuenta del momento exacto del secuestro.
Foto: Archivo Particular

La historia del asesinato de Hárold Aroca, el joven de 16 años raptado, torturado y hallado muerto en un paraje boscoso del barrio Los Laches, no terminó con sus exequias ni con las recientes capturas de Anderson Santiago Pedraza y alias Chará, señalados por la Fiscalía como unos de los presuntos homicidas. Para su madre, Diana Carolina García, el dolor se transformó rápidamente en miedo y en una constante sensación de persecución. Desde que denunció públicamente la negligencia institucional durante la búsqueda de su hijo, comenzó a recibir...

Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
