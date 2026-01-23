Conjuntos residenciales de Bogotá hacen cuentas por el aumento del salario mínimo

Fachadas de casas, apartamentos y otro tipo de edificaciones. Foto: El Espectador - José Vargas

María Urbina está a pocas semanas de concretar la venta de un apartamento. Mientras se finiquita el negocio, debe pagar juiciosamente las cuotas de administración del conjunto para cumplir con los requisitos de paz y salvo en la compraventa. A pocos meses de finalizar 2025, cuando se disponía a pagar la última cuota antes de cerrar la venta, se encontró con la sorpresa de que el valor de la obligación había aumentado un 23 %, en atención al entonces recién decretado incremento del salario mínimo. Si bien los COP 246.000 que pagó por el alza...