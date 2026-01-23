Logo El Espectador
Conjuntos residenciales de Bogotá hacen cuentas por el aumento del salario mínimo

Un mes después del aumento del 23 % al salario mínimo, los administradores de los conjuntos no se despegan de los estados de cuenta para atenuar los impactos del alza. Aunque el Gobierno Nacional insiste en que la medida no debería tener implicaciones directas, en las propiedades horizontales ya se han aprobado incrementos en la cuota de administración en la misma proporción que el salario mínimo.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
23 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Fachadas de casas, apartamentos y otro tipo de edificaciones.
Foto: El Espectador - José Vargas

María Urbina está a pocas semanas de concretar la venta de un apartamento. Mientras se finiquita el negocio, debe pagar juiciosamente las cuotas de administración del conjunto para cumplir con los requisitos de paz y salvo en la compraventa. A pocos meses de finalizar 2025, cuando se disponía a pagar la última cuota antes de cerrar la venta, se encontró con la sorpresa de que el valor de la obligación había aumentado un 23 %, en atención al entonces recién decretado incremento del salario mínimo. Si bien los COP 246.000 que pagó por el alza...

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
