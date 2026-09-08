Las cuentas pendientes del BD Bacatá y el pleito que busca recuperar el dinero de sus socios

Edificio en construcción, ubicado en la calle 19 # 5-20, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Bacatá, aquella mole de concreto blanco y yerto, que se convirtió en uno de los edificios más altos del país (216 metros de alto), cabe en dos miradas. En una están las imágenes de su reactivación, que ocupa el horizonte del centro de Bogotá y promete renovación y vivienda. En la menos afable aparecen las cuentas de quienes pusieron sus ahorros en una rentabilidad comercial que, más de una década después, aún está en discusión.

La historia comenzó en 2008 con la creación de BD Promotores Colombia y tomó forma el 24 de diciembre de 2010...