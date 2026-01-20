Las dudas detrás del crimen de funcionario de la Procuraduría que estremece a Bogotá

Neill Felipe Cubides era padre de un niño de 10 y una adolescente de 17 años. / Archivo Particular
Foto: Neill Felipe Cubides
En Bogotá desaparecen al menos cinco personas al día. Con el último rastro de una cámara de seguridad o el relato de un testigo, las familias esperan que sus seres queridos regresen con vida. Pero para la familia Cubides Ariza, la muerte tocó a su puerta de la manera más cruel y violenta. A Neill Felipe Cubides Ariza, funcionario de la Procuraduría y profesor universitario, lo encontraron incinerado y abandonado en la vereda Los Soches, zona rural de la localidad de Usme, un crimen atroz que plantea más dudas que respuestas.
Un abrazo fundido...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
