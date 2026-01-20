Las dudas detrás del crimen de funcionario de la Procuraduría que estremece a Bogotá

Neill Felipe Cubides era padre de un niño de 10 y una adolescente de 17 años. / Archivo Particular Foto: Neill Felipe Cubides

En Bogotá desaparecen al menos cinco personas al día. Con el último rastro de una cámara de seguridad o el relato de un testigo, las familias esperan que sus seres queridos regresen con vida. Pero para la familia Cubides Ariza, la muerte tocó a su puerta de la manera más cruel y violenta. A Neill Felipe Cubides Ariza, funcionario de la Procuraduría y profesor universitario, lo encontraron incinerado y abandonado en la vereda Los Soches, zona rural de la localidad de Usme, un crimen atroz que plantea más dudas que respuestas.

Un abrazo fundido...