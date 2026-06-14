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Las enmascaradas que reescriben el futuro de la lucha libre en Bogotá

En el corazón del barrio Policarpa, la lucha libre es protagonista con rostro de mujer. Detrás de las máscaras, brillos y acrobacias hay madres y jóvenes que en el ring hallaron un espacio donde no hay miedo. Así es un entrenamiento en una de las arenas más antiguas de Bogotá.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
14 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Su persistencia parece ser empujada casi por un aura de las mismas mujeres que fundaron el barrio Policarpa. / Mauricio Alvarado
Su persistencia parece ser empujada casi por un aura de las mismas mujeres que fundaron el barrio Policarpa. / Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado

Cuando la ciudad está a punto de apagarse y miles regresan a casa, los martes en la noche, en el barrio Policarpa Salavarrieta, localidad Antonio Nariño, se encienden las luces de la Arena, en la Casa Cultural Luis Morales, para darles paso a las máscaras, el performance y el ímpetu de tres mujeres que vieron en la lucha libre una forma de canalizar sus realidades. Allí el escenario es un ring de 5x5, el cual, aunque parece modesto, se siente sagrado.

¿Y cómo no? Por allí pasaron grandes figuras de un deporte glorioso, donde hubo sudor,...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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