Las enmascaradas que reescriben el futuro de la lucha libre en Bogotá

Su persistencia parece ser empujada casi por un aura de las mismas mujeres que fundaron el barrio Policarpa. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

Cuando la ciudad está a punto de apagarse y miles regresan a casa, los martes en la noche, en el barrio Policarpa Salavarrieta, localidad Antonio Nariño, se encienden las luces de la Arena, en la Casa Cultural Luis Morales, para darles paso a las máscaras, el performance y el ímpetu de tres mujeres que vieron en la lucha libre una forma de canalizar sus realidades. Allí el escenario es un ring de 5x5, el cual, aunque parece modesto, se siente sagrado.

¿Y cómo no? Por allí pasaron grandes figuras de un deporte glorioso, donde hubo sudor,...