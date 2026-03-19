Las esculturas más feas de Bogotá

Fuente de la juventud A las afueras del estadio El Campín hay una escultura dedicada a Juan Ponce de León, quien busco la fuente de la juventud en América en los tiempos de la Conquista. La obra fue hecha por el artista Guillermo Rodríguez Forero en 1988, pero no ha sido restaurada, por lo que no es claro lo que representa. Con la reforma del estadio se espera que sea trasladada a la esquina de la avenida NQS con calle 63.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada