Las evidencias con las que la defensa de Jhonier Leal buscará su libertad

Jhonier Leal fue detenido en enero de este año en el norte de Bogotá. El pasado 30 de abril fue trasladado a la cárcel La Picota, en donde permanece a la espera de la acusación. / Fiscalía

Primero respaldó su decisión de desistir del preacuerdo. Ahora, apunta a su libertad. La próxima semana podría darse otro giro en el proceso contra Jhonier Leal, cuando su abogada le pida a un juez que revoque la medida de aseguramiento. Para ello expondrá una serie de vacíos y fallas de la Fiscalía que dice haber descubierto en el expediente. Vale aclarar que, de alcanzar el objetivo, no significa el fin de la investigación. Leal seguirá vinculado al proceso por el homicidio de su madre Marleny Hernández y de su hermano Mauricio Leal, solo que por fuera de prisión.

Según el documento, conocido por este medio y que respalda la solicitud, en el material probatorio de la Fiscalía habría puntos que no coinciden con el supuesto accionar delictivo de Leal. Se habla, por ejemplo, de inconsistencias en las horas sobre el uso de datos del celular de una de las víctimas e incluso una advertencia que hicieron los forenses en un informe médico-legal que pasaron por alto. La petición se tendrá que discutir en audiencia pública (que se solicitará la próxima semana), pero la defensa de Jhonier parece optimista. Y más al saber que, de convencer al juez, estarían poniendo en tela de juicio la supuesta responsabilidad del procesado o, por lo menos, como lo contó la Fiscalía en las audiencias preliminares.

Inconsistencia en el uso de datos

En el mar de detalles que se han filtrado de la investigación se han omitido otros que ahora busca capitalizar la defensa. En el escrito de acusación, que radicó la Fiscalía el martes, se asegura, por ejemplo, que el tiempo de estadía de Jhonier en la casa 18 Liquidambar, en el conjunto residencial Arboretto (La Calera), fue desde “las 11:37 p.m. del domingo 21 de noviembre (...) hasta las 11:15 a.m. del lunes 22 de noviembre”. Con esta afirmación como base, la defensa se dio a la tarea de estudiar una a una las pruebas.

Y fue así como hallaron una primera falencia: el registro de uso de datos de los teléfonos no coincide ni en tiempos ni ubicación. Cabe resaltar que esa prueba la presentó la Fiscalía como pieza clave, para demostrar que Leal habría manipulado el teléfono de su mamá. En el folio número seis del expediente está el estudio de uso de datos de los celulares, tanto de las víctimas como del procesado y el conductor de Mauricio Leal, José Jair Ruiz. En la página 118 se habla de que “el abonado 3155877330 (Marleny Hernández) tuvo 01 registro de tráfico de datos el 22 de noviembre de 2021, desde las 11:20 a.m. a 11:38 a.m., en el municipio de La Calera”.

Según esta prueba, dice la defensa, no se podría demostrar que él manipuló el celular de su mamá, ya que, como dice el ente investigador, a Jhonier se le vio salir a las 11:15 a.m. del 22 de noviembre, cinco minutos antes de que el celular de su mamá tuviera registro de datos. En otro apartado de la prueba hay una tabla que demuestra que Jhonier habría usado su teléfono en el norte de la capital, mientras que el de su mamá estaba en La Calera. El análisis dice además que, de acuerdo con las antenas, el celular de Marleny tuvo entre las 11:30 a.m. y la 1:11 p.m. del 22 de noviembre (otros) 10 registros de uso de datos (...) en La Calera”, momento en el que Jhonier tuvo 39 registros en Bogotá (Prueba 1.1).

Como lo ha establecido la Fiscalía, Jhonier Leal solo volvió a su casa, junto con el conductor Jair Ruiz, pasadas las 2:00 p.m. de ese día, momento en el que hallaron los cuerpos, es decir, entre las 11:15 a.m. y esa hora los cuerpos estuvieron solos, mientras Jhonier estaba, lo demuestra su ubicación, en Bogotá. ¿Si Mauricio Leal y su mamá ya habían sido asesinados, de acuerdo con la ventana de muerte que estableció la Fiscalía, y el señalado homicida no estaba en la vivienda donde estaba el celular en cuestión, entonces quién lo uso en ese periodo? Es la duda que quiere plantear la defensa.

Análisis del recorte de uñas

Entre las pruebas que recolectaron en la inspección al cadáver y la escena del crimen, la Fiscalía tomó, entre otros, un bolígrafo, una camiseta y una toalla manchados con sangre, para determinar a quién correspondía. Asimismo, tomaron recortes de las uñas de los dos fallecidos, procedimiento común que ayuda a establecer cómo se ejecutó el crimen o si existió algún forcejeo con el homicida, a quien podrían identificar por los rastros de piel que queden entre las uñas.

El resultado del análisis del recorte de uñas de Marleny Hernández es otro de los aspectos que despertaría inquietud y el cual aportaría a la solicitud de la revocatoria. Dicen las conclusiones consignadas en el expediente, hechas por una experta forense, en las uñas de Marleny se hallaron células de Mauricio y no de Jhonier.

“Marleny Hernández y Mauricio Leal Hernández no se excluyen como aportantes a la mezcla de las células encontradas en los recortes de uñas. Es tres billones de veces más probable el hallazgo si la mezcla proviene de Marleny y Mauricio, a que provenga de Marleny y un individuo tomado al azar en la población de referencia relacionado genéticamente”, se lee en el expediente (Prueba 2).

Pese a que la Fiscalía nunca habló de un eventual forcejeo y las células pudieron haber llegado por diferentes tipos de contacto, el informe podría usarse para respaldar la hipótesis (de la que se llegó a hablar) de un posible homicidio y posterior suicidio. ¿Cómo llegaron las células de Mauricio a las uñas de su mamá si, según la Fiscalía, ella no estaba en la misma habitación cuando habría sido asesinada, dicen ellos, por Jhonier Leal? Esta es la segunda duda a plantear.

La recomendación que no se acató

Si bien la Fiscalía insiste en que fue un doble homicidio y relata que entre la medianoche del 21 de noviembre de 2021 y las primeras siete horas del 22 de noviembre se ejecutó dicho crimen, los análisis forenses no son explícitos en corresponder a esa teoría. Por ejemplo, la necropsia de Mauricio Leal deja abierta la hipótesis a un suicidio. Este sería el tercer argumento de la defensa de Jhonier para solicitar su libertad.

En la primera parte del expediente, donde está el análisis del cadáver de Mauricio, dice: “Según los hallazgos, no es posible determinar de forma certera si se trata de lesiones autoinfligidas o producidas por un tercero, es decir, si se trata de suicidio u homicidio (...). Es llamativo el hallazgo de dos elementos cortopunzantes en el cuerpo y se considera y comprueba que las lesiones habrían sido producidas por ambos elementos”.

Ante esto, una de las recomendaciones fue hacer una adecuada correlación de los hallazgos de necropsia con la información de la escena, para determinar las circunstancias que rodean la muerte. “Se debe recomendar la realización de autopsia psicológica y ampliar la información sobre antecedentes médicos”, agrega la necropsia de Mauricio (Prueba 3). La recomendación de la autopsia psicológica no se habría tenido en cuenta por la Fiscalía, por lo que, de acuerdo con la defensa de Jhonier, habría un vacío en el que se debe contemplar la versión inicial del presunto suicidio.

Pese a que estas pruebas no definirían el rumbo de este caso, sí dejan a la vista que la defensa buscará una absolución. Entre otros detalles conocidos por El Espectador, se pudo establecer que en las próximas semanas Leal renunciaría a la herencia, con el fin de demostrar que, al parecer, nunca tuvo interés de matar a su familia y menos por el dinero.