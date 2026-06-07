Las fallas en rieles y estaciones del metro de Bogotá que amenazan el cronograma

Los primeros recorridos autónomos y energizados de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya comenzaron sobre el viaducto del sur de la ciudad. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado 22 de mayo, el alcalde Carlos Fernando Galán sacó del patio taller uno de los trenes para que los vecinos de Bosa (en vivo y en directo) y los bogotanos (en imágenes) lo vieran recorrer dos kilómetros de viaducto. En una de las fotos se ve al mandatario, pulgar arriba, celebrando el hito histórico. Sin embargo, detrás hay otra realidad: en vez de estar haciendo las pruebas oficiales sobre seis kilómetros de viaducto, tuvieron que corregir hallazgos críticos —un desfase geométrico en los rieles, filtraciones en cuartos técnicos y...