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Las fallas en rieles y estaciones del metro de Bogotá que amenazan el cronograma

Detrás de la imagen del alcalde en los trenes del metro, hay una realidad técnica: la interventoría resaltó fallas en la alineación de rieles, filtraciones en cuartos de equipos y deformaciones estructurales que ponen a prueba el cronograma oficial.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
07 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Los primeros recorridos autónomos y energizados de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya comenzaron sobre el viaducto del sur de la ciudad.
Los primeros recorridos autónomos y energizados de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya comenzaron sobre el viaducto del sur de la ciudad.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado 22 de mayo, el alcalde Carlos Fernando Galán sacó del patio taller uno de los trenes para que los vecinos de Bosa (en vivo y en directo) y los bogotanos (en imágenes) lo vieran recorrer dos kilómetros de viaducto. En una de las fotos se ve al mandatario, pulgar arriba, celebrando el hito histórico. Sin embargo, detrás hay otra realidad: en vez de estar haciendo las pruebas oficiales sobre seis kilómetros de viaducto, tuvieron que corregir hallazgos críticos —un desfase geométrico en los rieles, filtraciones en cuartos técnicos y...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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Helga66(40077)Hace 5 horas
No existe proyecto en el MUNDO que no presente fallas. Para eso se hacen pruebas. Y se corrige. Cualquier proyecto de esta envergadura muestra problemas como los señalados. Son de ingeniería y se pueden y deben corregir. Asi, ojalá sea siga con la decisión de avanzar
javier arlés(96673)Hace 5 horas
Metro subterráneo. Por el afán de golpear a Petro ahora el elevado se les "descarrila".
Luis Gabriel Rojas Bula(27636)Hace 6 horas
Ahí tienen su metro, igual al de los Simpsons, no quisieron metro subterráneo porque no se podía, y por arriba también les quedó grande
Olegario (51538)Hace 7 horas
Y por qué hay tantos problemas de filtraciones, humedad y derrumbes en sitios como el deprimido de la 94 y el hace poco inaugurado de la 72? Será porque es cierto que las vías paralelas a los cerros orientales presentan suelo arcilloso (no rocoso) por tratarse de terrenos asentados sobre humedales, lo que hace extremadamente difícil meter una tuneladora para la construcción de uno subterráneo como se empeñan Petro y sus petristas? Que se solucione pronto el desfase geométrico de los rieles.
Marta Cecilia P(4853)Hace 8 horas
Debe prevalecer lo TECNICO sobre la publicidad política del Alcalde de Bogotá.
  • Giovanni(38945)Hace 7 horas
    Correcto… el tipo esta es en campaña para dentro de cuatro años…
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