Las horas que no pasan: la espera de las familias tras el colapso de una vivienda en Kennedy

Denuncia que puso en conocimineto del Acueducto varias filtraciones que podían poner en riesgo la estructura y que no se les prestó la atención necesaria. Foto: Nicolás Achury González

En una esquina del tercer piso de la vivienda que colapsó la madrugada del martes 3 de febrero en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, aún se distingue entre los escombros la figura semidestruida de la virgen de Santa Marta que coronaba la fachada. La imagen permanece inclinada, sostenida por fragmentos de concreto y madera, como uno de los pocos rastros visibles de la casa que durante años albergó a cinco familias.

Entre los restos de la estructura de tres pisos permanece Lucy, una gata de tres años que no alcanzó a salir a tiempo y...