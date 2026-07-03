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Las matemáticas sí son para todos: el ejemplo de Bogotá como laboratorio de IA en las aulas

A través de un modelo que combinó inteligencia artificial y pedagogía humana, cientos de docentes de la capital aprendieron y lograron mejorar el rendimiento académico en matemáticas de más de 20.000 estudiantes en condiciones de alta vulnerabilidad. Así fue la fórmula exacta.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
04 de julio de 2026 - 12:13 a. m.
La clave no solo estuvo en la herramienta, sino en la mezcla de un acompañamiento humano y un sólido modelo pedagógico denominado "piso bajo y techo alto".
La clave no solo estuvo en la herramienta, sino en la mezcla de un acompañamiento humano y un sólido modelo pedagógico denominado "piso bajo y techo alto".
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cristian Camilo Rojas es ‘profe’ hace 10 años. Enseña matemáticas y estadísticas, en los grados sexto, séptimo y noveno, del colegio distrital Alfredo Iriarte, en la localidad Rafael Uribe Uribe. Allí, en sus tres sedes, estudian 2.350 estudiantes de estratos 1 y 2. Algunos tienen bajo rendimiento escolar o se ven obligados a dejar la escuela, para aportar en su hogar.

Esta cruda realidad se refleja en las cifras globales de la ciudad. Para 2024, la Secretaría de Educación dio datos alarmantes, entre ellos, que el 43% de los estudiantes...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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