Las matemáticas sí son para todos: el ejemplo de Bogotá como laboratorio de IA en las aulas

La clave no solo estuvo en la herramienta, sino en la mezcla de un acompañamiento humano y un sólido modelo pedagógico denominado "piso bajo y techo alto". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cristian Camilo Rojas es ‘profe’ hace 10 años. Enseña matemáticas y estadísticas, en los grados sexto, séptimo y noveno, del colegio distrital Alfredo Iriarte, en la localidad Rafael Uribe Uribe. Allí, en sus tres sedes, estudian 2.350 estudiantes de estratos 1 y 2. Algunos tienen bajo rendimiento escolar o se ven obligados a dejar la escuela, para aportar en su hogar.

Esta cruda realidad se refleja en las cifras globales de la ciudad. Para 2024, la Secretaría de Educación dio datos alarmantes, entre ellos, que el 43% de los estudiantes...