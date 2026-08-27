Las medidas y alianzas con las que Bogotá busca seguir erradicando el acoso sexual

A pesar de los avances, continúan las barreras estructurales alarmantes, como el hecho de que solo el 4.9% de las víctimas denuncia por desconfianza en las instituciones. Foto: Daniela Rojas

Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Villavicencio, Pasto y Barranquilla son hasta ahora las siete ciudades que hacen parte del programa de Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de la ONU, que cumple 15 años. Como parte de la conmemoración, entregaron un balance sobre cómo cada territorio ha desarrollado planes intersectoriales con turismo, transporte y justicia para erradicar el acoso sexual mediante intervenciones participativas con la ciudadanía.

El panorama es complejo. A pesar de las distancias geográficas y las...