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Las medidas y alianzas con las que Bogotá busca seguir erradicando el acoso sexual

El espacio público sigue siendo inseguro para las mujeres, producto del acoso sexual. Un nuevo informe de ONU Mujeres midió siete ciudades del país, para conocer el efecto de los esfuerzos institucionales para hacerle frente a este delito.

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Redacción Bogotá
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27 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
A pesar de los avances, continúan las barreras estructurales alarmantes, como el hecho de que solo el 4.9% de las víctimas denuncia por desconfianza en las instituciones.
A pesar de los avances, continúan las barreras estructurales alarmantes, como el hecho de que solo el 4.9% de las víctimas denuncia por desconfianza en las instituciones.
Foto: Daniela Rojas

Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Villavicencio, Pasto y Barranquilla son hasta ahora las siete ciudades que hacen parte del programa de Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de la ONU, que cumple 15 años. Como parte de la conmemoración, entregaron un balance sobre cómo cada territorio ha desarrollado planes intersectoriales con turismo, transporte y justicia para erradicar el acoso sexual mediante intervenciones participativas con la ciudadanía.

El panorama es complejo. A pesar de las distancias geográficas y las...

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Por Redacción Bogotá

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