Las medidas y alianzas con las que Bogotá busca seguir erradicando el acoso sexual

A pesar de los avances, continúan las barreras estructurales alarmantes, como el hecho de que solo el 4.9% de las víctimas denuncia por desconfianza en las instituciones.
Foto: Daniela Rojas
Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Villavicencio, Pasto y Barranquilla son hasta ahora las siete ciudades que hacen parte del programa de Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de la ONU, que cumple 15 años. Como parte de la conmemoración, entregaron un balance sobre cómo cada territorio ha desarrollado planes intersectoriales con turismo, transporte y justicia para erradicar el acoso sexual mediante intervenciones participativas con la ciudadanía.
El panorama es complejo. A pesar de las distancias geográficas y las...
Por Redacción Bogotá
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