Las preguntas que dejan las muertes por procedimientos estéticos en Bogotá

La alcaldía local selló 5 de 14 centros médicos inspeccionados tras la alerta que generó el caso de Yulixa Toloza. Foto: Alcaldía local de Kennedy

La desaparición y muerte de Yulixa Toloza convirtió un procedimiento estético en una noticia criminal. Pero el debate que realizó el Concejo mostró que detrás hay una discusión más amplia: el aumento de las complicaciones médicas asociadas a intervenciones estéticas y las dificultades del Distrito para controlar un mercado donde conviven clínicas legales, centros de estética y negocios ilegales. Aunque no hay consenso, las cifras evidencian el problema: mientras el concejal Julián Sastoque dice que entre 2023 y 2026 hubo 15 muertes en Bogotá,...