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Las preguntas que dejan las muertes por procedimientos estéticos en Bogotá

El debate en el Concejo reabrió la discusión sobre fallecimientos, complicaciones médicas y controles institucionales.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
17 de junio de 2026 - 11:31 p. m.
La alcaldía local selló 5 de 14 centros médicos inspeccionados tras la alerta que generó el caso de Yulixa Toloza.
La alcaldía local selló 5 de 14 centros médicos inspeccionados tras la alerta que generó el caso de Yulixa Toloza.
Foto: Alcaldía local de Kennedy

La desaparición y muerte de Yulixa Toloza convirtió un procedimiento estético en una noticia criminal. Pero el debate que realizó el Concejo mostró que detrás hay una discusión más amplia: el aumento de las complicaciones médicas asociadas a intervenciones estéticas y las dificultades del Distrito para controlar un mercado donde conviven clínicas legales, centros de estética y negocios ilegales. Aunque no hay consenso, las cifras evidencian el problema: mientras el concejal Julián Sastoque dice que entre 2023 y 2026 hubo 15 muertes en Bogotá,...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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