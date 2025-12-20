Las raíces indígenas de la hoja de plátano, que se vende de madrugada en el Samper Mendoza

Amanecer en la plaza Samper Mendoza. Foto: Juan Camilo Parra

Una espesa bruma la cortan los destellos de luz que provienen de la única casa despierta del barrio Samper Mendoza (Los Mártires). Es la 1:00 a.m. y afuera el negruzco manto de la noche arropa las aceras y batalla contra el silencio. De un camión, que se parquea al lado de las luces, sobre la carrera 25 con calle 22A, se bajan don Esneider Chipateco y su hijo. Cada uno carga un bulto de hierbas frescas para la venta nocturna de los jueves. Esta es considerada, la plaza especializada en hierbas más grande de Latinoamérica. El frío, el tinto y...