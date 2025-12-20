Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las raíces indígenas de la hoja de plátano, que se vende de madrugada en el Samper Mendoza

Antes de que Bogotá despierte, los martes y jueves, la plaza Samper Mendoza se vuelve el santuario de hierbas más grande de Latinoamérica, con 50 familias indígenas, que comercian hoja de plátano para tamales. Entre hojas de plátano apiladas, hierbas frescas y aromas, transcurre la madrugada en esta singular plaza de Los Mártires.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
20 de diciembre de 2025 - 02:30 a. m.
Amanecer en la plaza Samper Mendoza.
Amanecer en la plaza Samper Mendoza.
Foto: Juan Camilo Parra

Una espesa bruma la cortan los destellos de luz que provienen de la única casa despierta del barrio Samper Mendoza (Los Mártires). Es la 1:00 a.m. y afuera el negruzco manto de la noche arropa las aceras y batalla contra el silencio. De un camión, que se parquea al lado de las luces, sobre la carrera 25 con calle 22A, se bajan don Esneider Chipateco y su hijo. Cada uno carga un bulto de hierbas frescas para la venta nocturna de los jueves. Esta es considerada, la plaza especializada en hierbas más grande de Latinoamérica. El frío, el tinto y...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

plaza de mercado

tamales

indígenas

plantas

hierbas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.