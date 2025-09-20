No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las razones con las cuales el Distrito defendió su decreto para la rumba en Bogotá

Los funcionarios del gabinete distrital tuvieron la oportunidad de responder a los cuestionamientos de los concejales que se oponen al decreto. El funcionamiento de falsos sindicatos, la construcción del decreto, y los impactos de su aplicación fueron el eje del debate.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
20 de septiembre de 2025 - 02:39 a. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia
Foto: Instagram: @incognito_cluboficial

Dos meses después de la entrada en vigencia del Decreto 293 de 2025, mediante el cual se reguló el horario de la rumba y el ocio nocturno en Bogotá, hay varias aristas y descontentos en el aire por parte de los detractores de la medida. Si bien el decreto no cambió la hora límite de las actividades nocturnas, por lo que las dejó hasta las 3:00 a. m., algunos sectores políticos y económicos de la capital que veían una oportunidad de dinamizar la noche han planteado serios cuestionamientos respecto a la construcción técnica del decreto.

En...

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Rumba

Rumba en bogotá

Discotecas

Vida nocturna

Horarios

 

Olegario (51538)Hace 31 minutos
24 horas de comercio, no de bebeta hasta perder el sentido y armar bonches en todas partes. Los colombianos, por lo general, son unos borrachos estúpidos que no pueden controlar la bebida. Las 3 am es una hora más que adecuada para establecer un límite. Si los concejalitos son borrachines que beban en sus casas hasta caer muertos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar