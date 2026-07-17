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Las razones de la Fiscalía para reasignar proceso de los ‘PPP’ y el pulso por la protesta

La decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de cambiar un proceso que inició por terrorismo para aplicar criterios de justicia restaurativa dividió opiniones y puso de nuevo el foco sobre cómo equilibrar procesos penales sin estigmatizar el ejercicio democrático de la protesta social.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
17 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo firmó la reasignación.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo firmó la reasignación.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El proceso judicial contra 11 personas, que iban a ser acusadas por concierto para delinquir y terrorismo, por presuntamente participar en actos vandálicos durante protestas en Bogotá, se podría resolver con justicia restaurativa. Todo, por cuenta de la resolución 171 del 16 de junio, que expidió la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que ordenó reasignar el caso de una unidad dedicada a combatir el crimen organizado a otra que se creó especialmente para investigar delitos en el contexto de la protesta social.

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María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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