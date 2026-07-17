Las razones de la Fiscalía para reasignar proceso de los ‘PPP’ y el pulso por la protesta

La fiscal general, Luz Adriana Camargo firmó la reasignación. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El proceso judicial contra 11 personas, que iban a ser acusadas por concierto para delinquir y terrorismo, por presuntamente participar en actos vandálicos durante protestas en Bogotá, se podría resolver con justicia restaurativa. Todo, por cuenta de la resolución 171 del 16 de junio, que expidió la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que ordenó reasignar el caso de una unidad dedicada a combatir el crimen organizado a otra que se creó especialmente para investigar delitos en el contexto de la protesta social.

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