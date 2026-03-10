“Las redes sociales sí dan votos”: así fue el salto de Daniel Briceño a la Cámara por Bogotá

El Centro Democrático, partido del actual congresista, quedó con seis curules para el periodo legislativo 2026-2030. Foto: Daniel Briceño

Bogotá eligió su nueva Cámara de Representantes para 2026-2030. Eso sí, ni siquiera la mitad de los ciudadanos habilitados para votar (más de 6 millones) se acercaron a las urnas. Una abstención que la Misión de Observación Electoral (MOE) había calificado como el principal riesgo electoral durante los comicios del 8 de marzo. “Históricamente, la ciudad se ha ubicado en el promedio, o incluso por debajo del promedio nacional, en la votación para Senado y Cámara”, explicó la organización civil.

