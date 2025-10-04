Las tensiones políticas tras el caos de las protestas pro-Palestina en Bogotá

El CAI de Avenida Chile fue vandalizado durante protestas pro Palestina el 2 de octubre. Foto: Carlos Ortega

Esta semana ha sido especialmente tensa en la capital. El 29 de septiembre, hacia el mediodía, un grupo de manifestantes inició una movilización desde la Universidad Pedagógica hasta la calle 82 con carrera 11. La jornada estuvo marcada por la pintada de grafitis en fachadas de negocios y conjuntos residenciales.

Según información de la Dirección de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, la movilización la convocaron unas universidades como parte de un llamado al Gobierno para que cumpla varios requerimientos.

