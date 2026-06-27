Las vías de Bogotá mejoran, pero la recuperación no llega igual a todas las localidades

Huecos en diferentes calles de Bogotá. Foto: Liz Durán

Dos bogotanos pueden recorrer calles completamente distintas sin salir de la misma ciudad. Moverse por la capital del país también significa atravesar distintas realidades que se reflejan más allá de la estratificación. En cuestión de kilómetros, el pavimento puede pasar de corredores en buen estado a calles donde los huecos siguen marcando el recorrido. Esa diferencia va mucho más allá de la comodidad al volante porque condiciona los tiempos de viaje, el desgaste de los vehículos, la operación del transporte público y, sobre todo, revela que...