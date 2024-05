Laura Jimena Correal, de 13 años, completa una semana desaparecida en Bogotá

Laura Jimena Correal, de 13 años, desapareció el pasado 18 de mayo en el sector de Santa Librada, en la localidad de Usme. Su familia no ha tenido información de su paradero desde entonces. Foto: Archivo particular

“Desde la noche del sábado 18 de mayo no sabemos nada de Laura. La niña salió de la casa luego de que se formara una riña en la cuadra donde vive y desde entonces no tenemos noticia de su paradero. Ya instauramos la denuncia y la estamos buscando por medio de carteles que hemos repartido en las calles y publicado en redes sociales, pero nada, no sabemos nada de su paradero”, declaró, en entrevista con El Espectador, Jessica Correal, tía de la menor desaparecida.

De acuerdo con su relato, la noche de la desaparición, Laura y su familia estaban en su vivienda, como de costumbre. De repente, pasadas las 8:00 p.m. empezaron a escuchar gritos y sonidos raros que venían de la calle, cuando se asomaron se dieron cuenta de que se trataba de una riña que se llevaba a cabo en la misma cuadra en la que la familia reside.

“En medio de esa pelea, la niña se salió a la calle a mirar qué estaba pasando. Cuando la mamá se dio cuenta la empezó a llamar por la ventana, pero ella no respondía. Cuando bajó a ver en dónde estaba Laura, no la encontró. Luego salieron a buscarla y a preguntar por el barrio, pero nadie les dio razón”, señala la angustiada tía.

Al día siguiente, Laura, de 13 años, tampoco apareció. La familia solicitó los videos de una cámara de seguridad de la cuadra que captó el momento en que Laura desapareció. En efecto, en la grabación se ve a la menor caminando con un sujeto visiblemente mayor que ella, que viste ropa ancha y una capota, razón por la cual no se puede identificar.

“Parte de la ruta que tomaron la hemos rastreado, pero no sabemos nada concreto. Las autoridades ya están al tanto de la desaparición, nosotros instauramos la denuncia en la Fiscalía. El Bienestar Familiar también está al tanto. Pero no hemos tenido mayor noticia. Están en el proceso de rastreo de todo lo que se ha logrado encontrar”, señala Jessica.

Días después del reporte de la desaparición, cuando publicaron en redes el cartel de la búsqueda de Laura, la familia recibió una llamada anónima que indicaba que la menor había sido vista en varios puntos de Ciudad Bolívar, información que nunca resultó ser falsa. Esa es la única información que han tenido de la menor durante este tiempo.

“Creemos que ella la contactaron por medio de redes sociales, porque la mamá vive muy pendiente y no permite que salga mucho por acá, precisamente porque el barrio está muy peligroso. Hemos preguntado con sus compañeros de colegios, con sus amigos, con los vecinos cercanos y nadie sabe darnos razón. Esperamos que la investigación avance y pronto podamos tener, al menos, una pista clara que nos indique qué pudo haber pasado con mi sobrina”, señala Correal.

Laura mide 1,40m, su cabello es castaño y le llega a la mitad de la espalda. La noche que desapareció vestía una pijama rosada con huellas de animales y pantuflas.

Si ha visto a Laura Jimena Correal o tiene información que lleve a su familia a dar con su paradero, puede comunicarse al 3046069188 o al 3132375912.

*Los números de contacto y la foto de la menor se publican con la autorización expresa de la familia.

