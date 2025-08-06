Le dispararon tres veces a pasajero de Transmilenio en medio de un robo en Bogotá

Robo en SITP. Foto: Óscar Pérez

Una persona resultó gravemente herida luego de ser víctima de robo en un bus de Transmilenio que cubría la ruta norte - sur de la carrera Séptima. Las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, muestran a la víctima inconsciente en una de las sillas luego de recibir tres impactos de bala.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 31 de julio en la ruta L82, la cual cubre un bus dual que va desde la calle 134 con carrera Séptima hasta el portal 20 de julio. Aunque los hechos ocurrieron la semana pasada, el contenido audiovisual que da cuenta de lo ocurrido se hizo viral en las últimas horas.

La tarde del 31 de julio, cuando el bus articulado se encontraba a la altura de la calle 90 con carrera Séptima, unos delincuentes abordaron el vehículo con el fin de robar a los pasajeros.

Mientras cometían el hurto, una de las víctimas, al parecer, se resistió al atraco e intentó forcejear con uno de los delincuentes. En medio de la disputa, uno de los ladrones accionó un arma y le disparó al pasajero en tres oportunidades, impactándolo dos veces en la cabeza y una en el rostro.

¿Qué más se sabe?

Tras el suceso, los delincuentes huyeron de la zona y los demás pasajeros llamaron con urgencia a las autoridades y personal médico para que atendieran al ciudadano herido.

En el video que se subió en las redes sociales, el cual se grabó instantes después del hurto, se ve a un uniformado de la Policía que intenta detener el sangrado del herido mientras llega una ambulancia.

Asimismo, en el material que se subió a internet, se escucha al patrullero de la Policía decir por el radio lo siguiente: “se subieron a robar en el L82 y le pegaron dos tiros, tiene dos en la cabeza y uno en la mejilla”.

Una semana después de los hechos se conoció que la persona herida pertenece al Ejército y que, pese a la gravedad de las heridas, se encuentra fuera de peligro, ya que los disparos fueron efectuados con un arma traumática.

Armas traumáticas en Bogotá

El Espectador habló con el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, quien señaló que, más allá de hablar de las armas controladas, es decir, aquellas que tienen un registro y un responsable, “¿por qué no hablamos de las no controladas, las que causan la mayoría de delitos? Ahí es donde está el problema, junto con las armas traumáticas”.

Estas últimas son utilizadas por los delincuentes como estrategia, ya que, en caso de ser capturados, no se les puede imputar el delito de porte ilegal de armas. De la mano, el secretario señaló los retos que implica la normatividad vigente y la regulación a cargo del Gobierno Nacional, la cual limita las capacidades de incautación. Además, indicó la afectación operacional ante la ausencia de una normativa clara sobre las armas traumáticas, las cuales son el verdadero problema en los casos recientes.

La preocupación que expresa el secretario de Seguridad, frente a las armas ilegales en la capital y, en especial, por las armas traumáticas, la respaldan las cifras. En el inventario de armas decomisadas en Bogotá, se tiene que en 2024 incautaron 616 revólveres, 316 pistolas, 103 escopetas, 5 fusiles y 367 armas traumáticas. Este año, entre enero y mayo (2025), fueron 276 revólveres, 177 pistolas, 38 escopetas, 5 fusiles, dos lanzagranadas y 210 armas traumáticas y 2 lanzagranadas.

