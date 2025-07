¿Le han inmovilizado su carro? Proyecto busca cambios al negocio de patios y grúas

Si le inmovilizan el vehículo, solo por el servicio de grúa y el primer día de estadía en los patios, el conductor debe pagar alrededor de $400.000. Foto: Óscar Pérez

Quienes han enfrentado el sistema alrededor de la inmovilización de un vehículo en Bogotá o en cualquier ciudad del país, por cuenta de una infracción de tránsito, saben lo costoso y tortuoso que puede resultar el proceso de sacar el carro de los llamados patios. Y si la inmovilización es un viernes, previo a puente festivo… ¡ni se diga!

Este negocio tiene una operación multimillonaria. En Bogotá, quienes manejan el contrato, tienen capacidad para 4.058 automóviles y 16.234 motocicletas. En 2023 se generaron más de 148.600 solicitudes de salida de patios en Bogotá y al calcular el recaudo, solo con el pago de la grúa y el primer día en los patios, la empresa movió mínimo $50.000 millones ese año, de los cuales al Distrito le corresponde el 17%.

Ante los reparos históricos frente a este servicio, se radicó este miércoles un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, que busca reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre, para corregir varias prácticas que, a la luz del congresista Wilmer Guerrero (Partido Liberal), consideran injustas; reforzar el recaudo de las infracciones, y, de paso, dar un alivio económico para los infractores.

Según el promotor del proyecto, este servicio se ha convertido en un negocio, donde la prioridad es pagar a los particulares por la grúa y los patios, en vez de la multa a la autoridad de tránsito, en un país donde el pago de multas de tránsito es apenas del 34% y se reduce a 27% cuando implica inmovilización. En estos últimos casos, hay gente que prefiere recuperar el carro y no pagar la sanción. En otros, los propietarios abandonan sus carros, un problema que solo en Bogotá representa 37.000 vehículos con al menos un año de abandono, generando una carga económica y ambiental.

Por eso, el espíritu de la norma es priorizar el pago oportuno de la multa y eliminar cargas económicas adicionales, para que el proceso sea más justo, los municipios mejoren el recaudo y se reduzca la problemática del abandono de vehículos. Estos son los detalles más importantes de la iniciativa legislativa:

• Prioridad al pago de la multa, no a grúa y patios:

Actualmente si se inmoviliza un carro liviano, para sacarlo de los patios, es obligatorio primero pagar por el traslado en la grúa (casi $200.000) y los días que dure en el parqueadero (en promedio $150.000 diarios hasta el tercer día y a partir del cuarto día, $54.000). Es decir, sin contar la multa, tener el vehículo tres días en los patios representa un gasto de casi $600.000. La propuesta es que, si el ciudadano paga la multa en un plazo de un día hábil, no pague ni grúa ni patios. “Esto se basa en el principio de que la sanción debe ser la multa, no costos adicionales, que se han convertido en un negocio para particulares. Si los costos de grúa y parqueadero exceden el valor de la multa pagada en el primer día, el propietario debe pagar el excedente”.

• No cobrar días inhábiles en los patios:

Hoy, si a un conductor le inmovilizan el carro un viernes, por lo general debe esperar hasta el lunes (o martes si es festivo) para hacer el trámite para retirar su vehículo, porque las oficinas de tránsito no laboran el fin de semana, y pagar los costos de inmovilización del fin de semana. La propuesta busca que en estos casos el conductor no deba pagar esos días en los patios. “La ley exigirá que todos los municipios tengan la capacidad de respuesta para los trámites de retiro de vehículos los fines de semana. En caso de no contar con un mecanismo para la entrega en día no hábil, el costo del parqueadero por los primeros días no hábiles siguientes a la inmovilización será gratuito hasta el siguiente día hábil”.

• Eliminación de cobros adicionales por retiro de “cepos”:

Otra modalidad de inmovilizar un vehículo son los conocidos cepos, un aparato metálico que adhieren a la llanta para evitar que el conductor mueva el vehículo. Se usa, especialmente, cuando está mal parqueado. En este caso, la iniciativa propone que una vez se pague la multa, retiren el cepo sin cobro alguno. “Esta medida busca eliminar un cobro que se ha utilizado con fines económicos, como se ha observado en ciudades como Bogotá”.

• Costo de grúa proporcional para motocicletas:

Es habitual ver a una grúa hasta con 10 motocicletas inmovilizadas. Esta práctica se ha vuelto un negocio redondo para los que tienen los contratos de grúas, pues por cada automotor cobra como si la hubieran llevado de forma individual. Para entenderlo mejor: mientras por el traslado de un vehículo liviano en Bogotá, la grúa cobra $218.300 por ese viaje, llevar 10 motos en un solo viaje representa un ingreso de $2 millones, pues a cada propietario le cobran $200.000, como si hubiera trasladado la moto de forma individual. Lo que propone la iniciativa es que si solo se realiza un viaje para llevar varias motos, los $200.000 que es la tarifa autorizada por traslado se divida entre la cantidad de propietarios de las motos. Sin son 10, a cada uno le tocaría pagar solo $20.000. “Esto busca un cobro más justo, especialmente considerando que muchas motocicletas son herramientas de trabajo para personas de estratos bajos”, dice el documento.

• Si lo absuelven de la multa, que derivó la inmovilización, que le devuelvan el dinero:

Hay casos en los que inmovilizan un vehículo, pero el conductor impugna el comparendo. Hoy, así lo absuelvan de la sanción, le cobran el traslado del vehículo y la estadía en los patios. La iniciativa busca que, en estos casos, se le devuelva el dinero al propietario del vehículo. “Esto corrige una práctica actual donde, incluso siendo exonerado de la multa, el ciudadano ya ha incurrido en estos costos para recuperar su vehículo”.

• Mejores condiciones en los parqueaderos autorizados:

Uno de los reparos habituales con el servicio de patios, es el sitio donde dejan los vehículos, que en ocasiones son lotes sin pavimentar y al aire libre. La Ley busca que se les exija a los contratistas de este servicio, contar con instalaciones, como mínimo, con suelo pavimentado y techo que cubra todos los vehículos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.