Diego Molina, el joven que asesinaron en gavilla frente a su pareja en Suba

Diego Molina trabajaba como promotor de ventas en una empresa de salud. Foto: Archivo Particular

Diego Molina es el nuevo rostro de la violencia desmedida que no deja en paz a Bogotá. Un joven que acababa de sacar su pasaporte, alimentando el sueño de salir del país y explorar el mundo, acabó brutalmente apuñalado, con sevicia, por cinco personas, en una oscura calle en Suba, la madrugada del pasado domingo 27 de agosto.

Lea también: José Eduardo Pulido, el brillante geólogo asesinado por delincuentes en Bogotá

Los hechos, aunque confusos, indican que Molina había salido de un bar, luego de compartir unas cervezas con su novia. Al parecer, de camino a casa, iban discutiendo. “Era una discusión normal de pareja. En el video se ve que se detienen en una esquina y siguen hablando. Luego llegan esas cinco personas y los rodean”, contó a este diario Salvador Molina, padre del joven asesinado.

El video de las cámaras de seguridad ,de la calle 140a con carrera 31, deja ver al joven y a la mujer caminando. En la esquina, tres de los cinco implicados los abordan. Mientras, los otros dos, al parecer mujeres, tiran a la novia de Diego Molina al suelo. Incluso, se observa que una de las mujeres implicadas toma del cabello a la mujer y le da una patada en el rostro. Entre tanto, los hombres apuñalan a Diego, quien intenta auxiliar a su pareja.

El comandante de la estación de Policía de Suba, Sergio Bayona, comentó que los agresores habían llegado con la intención de “proteger a la mujer” (la pareja de Molina), pero también confirmó que se habían llevado pertenencias de ambos.

Por otro lado, patrulleros de la estación trasladaron a Molina al Hospital de Suba, donde más tarde falleció a causa de las múltiples heridas. Sin embargo, no atraparon a ninguno de los cinco involucrados, pues emprendieron la huida antes de la llegada de los uniformados. “Lo mataron con mucha sevicia, no hay derecho que le quiten así los sueños a un joven que no hacía mal”, añade el padre, quien afirma que le propinaron a su hijo más de 17 puñaladas.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones del caso para dar con los implicados. “Yo pido justicia, que las autoridades actúen. No quiero que ningún joven más sea víctima, que nuestros muchachos tengan miedo de salir. No entiendo qué se está haciendo por la seguridad, por la gente de a pie que pagamos impuestos. No tenemos protección”, añadió el padre de la víctima.

Nota relacionada: El legado artístico de Gonzalo Torres y el enigma de su muerte en Teusaquillo

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.