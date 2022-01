Le robaron el celular a su pareja y la extorsionaron con las fotos encontradas

"Si no les entregaba los $ 5 millones ellos, publicaban las fotos en las redes sociales", compartió la víctima. Foto: Gaula Policía Nacional

De acuerdo con el coronel Carlos Eduardo Téllez del Gaula en Bogotá, una denuncia interpuesta por una joven de 20 años “permitió conocer que su esposo días antes había sido víctima de hurto por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo amenazaron para despojarlo de su celular”.

Después del robo, los dos hombres que se llevaron el celular lo revisaron y al encontrar fotos intimas, se pusieron en contacto con la esposa del dueño del equipo y la extorsionaron. “Me enviaron fotos íntimas con mi pareja, donde caí en cuenta que solo él las tenía, ahí vi que ellos tenían el celular”, contó la víctima de extorsión en Noticias Caracol.

Además, la víctima contó que “si no les entregaba los $ 5 millones ellos publicaban las fotos en las redes sociales. Tenía miedo de que igual más adelante publicaran las fotos y me pidieran más plata, ahí me contacté con el 165 (línea de denuncia)”.

Después de realizar la denuncia, la víctima acordó la cita con los dos hombres, quienes de acuerdo con la información del Gaula, son de nacionalidad extranjera. El encuentro se dio en el barrio Chicalá, de la localidad de Bosa, allí llegó el Gaula para capturar en flagrancia a los dos extorsionistas.

El coronel Téllez informó que los dos sujetos fueron enviados a la cárcel por el delito de extorsión.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Bogotá cerró el 2021 con 56.563 hurtos de celulares, siendo Kennedy la localidad con más casos registrados (5.997), seguida por Engativá con 5.915 hurtos y Chapinero con 4.802.

