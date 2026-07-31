Licitación del Regiotram del Norte abre sin aportes financieros de Bogotá

El gobernador Jorge Emilio Rey presentó los prepliegos para la licitación del Regiotram del Norte, un corredor de 48,9 km que conectará a la Sabana Centro con Bogotá sin financiación del Distrito. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Con la publicación oficial de los prepliegos de licitación, la Gobernación de Cundinamarca dio apertura al proceso de selección para la construcción y operación del Regiotram del Norte (Tren de Zipaquirá), tras seis años de estructuración técnica, financiera y jurídica. La noticia reavivó el debate político sobre el rol de la capital, al confirmarse que la administración distrital no participará en el esquema de financiación del sistema regional.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, enfatizó que esta condición no detiene el cronograma ni excluye a Bogotá de las decisiones técnicas.

Financiación y detalles técnicos del corredor

El proyecto requiere una inversión total de $17,4 billones, amparado bajo la implementación del Programa Integral de Movilidad de la Región Bogotá-Cundinamarca (Conpes 4034). El 81 % de los recursos será aportado por el Gobierno Nacional mediante cofinanciación, mientras que el 19 % restante será asumido por el departamento con el acompañamiento de la Empresa Férrea de Cundinamarca y la asesoría de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Rey restó dramatismo a la falta de aportes distritales y recordó que este esquema replica lo sucedido con el Regiotram de Occidente.

“En Regiotram de Occidente, le recuerdo a todos, Bogotá tampoco aporta. Bogotá dijo: ‘no me pidan un solo peso, ni para infraestructura ni para operación’. Es decir, lo atípico es que Bogotá estuviera, porque ya nos habían acostumbrado a que nunca había estado”, señaló el mandatario departamental.

Conexión regional y reducción de tiempos de viaje

El Regiotram del Norte contará con un trazado de 48,9 kilómetros de longitud, 17 estaciones y una flota de 26 trenes 100 % eléctricos. El sistema conectará a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá con la capital, integrándose físicamente con las dos líneas del Metro de Bogotá, las troncales de TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

Se estima que la obra beneficiará a más de un millón de habitantes de la Sabana Centro y reducirá los desplazamientos que hoy superan las dos horas a trayectos de menos de 60 minutos.

Observaciones técnicas hasta octubre

A pesar de no aportar caja, el gobierno departamental confirmó que escuchará las observaciones de la Alcaldía Mayor al tratarse de un corredor intermodal estratégico. La etapa de prepliegos permitirá recibir recomendaciones de entidades públicas y del mercado ferroviario experto antes de la publicación de los pliegos definitivos, programada para octubre de 2026.

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