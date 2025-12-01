Logo El Espectador
Bogotá
Licor adulterado: así es el laboratorio de Bogotá que le evita unos malos tragos

El 2,49 % de los establecimientos visitados ha sido objeto de sanciones por la Secretaría de Salud.

Juan Camilo Parra
01 de diciembre de 2025 - 01:03 p. m.
A la fecha, han sido revisados 18.639 litros de alcohol y destruido 21 litros.
Foto: Secretaría de Seguridad

La temporada decembrina no solo atrae alegría y esparcimiento en comunidad, sino excesos y riesgos, entre ellos, la venta de licor adulterado que es, quizás, uno de los peligros más frecuente y que causa mayores afectaciones a la salud pública. Por ello, en esta época, el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá refuerza medidas y, con tecnología, realiza análisis de metanol y grado alcohólico en varias muestras de bebidas, para evitar que lleguen a manos de los consumidores.

