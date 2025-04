Líderes indígenas se disculpan en el Congreso con Bogotá por bloqueos y desmanes

Más de 1.500 indígenas de Piandamó (Cauca) y Nariño llegaron a Bogotá en chivas, luego se instalaron en la Plaza de Bolívar a la espera de que el presidente Gustavo Petro los escuche. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los líderes de los pueblos indígenas que desde el lunes 31 de marzo arribaron a la capital, se encuentran reunidos con la Defensoría del Pueblo. Esto, tras una álgida jornada de protestas que terminó con desmanes en la carrera décima, en el centro de Bogotá, y que llevó, en las últimas horas, a los líderes de las comunidades a disculparse en el Congreso.

Desde la 5:00 a.m., un grupo de al menos 30 indígenas bloquearon la carrera décima con Avenida Jiménez y luego la décima. El plantón generó el cierre por varias horas de estaciones de Transmilenio y se reportaron cuatro buses grafiteados y uno pinchado, entre otros daños.

Lo anterior llevó a que, desde el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunciara rechazando los actos vandálicos, además suspendió, hasta nueva orden, los diálogos. “Se suspendió el diálogo por los actos de vandalismo que hubo esta mañana. Las condiciones son que no se vuelva a presentar más vandalismo y segundo es que por favor se vayan para el Parque El Renacimiento, que es donde siempre se han establecido las mingas y las movilizaciones de los indígenas”, indicó Benedetti.

Posteriormente, Edwin Andrés Chávez Rivera, consejero mayor de las comunidades indígenas de Nariño, pidió la palabra en la plenaria del Senado para así explicar lo ocurrido en horas de la mañana: “estamos aquí para pedir disculpas públicas a la ciudadanía de Bogotá y al alcalde de la ciudad porque ha sido la única entidad que nos ha prestado asistencia con sus delegados”, señaló.

Sobre los desmanes, explicó que “fueron infiltrados”: “los hechos que sucedieron el día de hoy, fueron infiltrados, nosotros no nos tapamos la cara, no nos da vergüenza de dar indígenas, tenemos una convicción y hemos venido a alzar la voz en protesta”, indicó. Para terminar, el Chávez se refirió al presidente y le pidió no portar el bastón de mando en nombre de las comunidades, pues fue así, en su última alocución pública en la Plaza de Bolívar, que invitó a estas comunidades, según ellas dijeron a este diario.

Líderes indígenas que hacían parte de las protestas que tuvieron lugar en el centro de Bogotá fueron escuchados en el Congreso de la República, donde públicamente se disculparon por los desmanes protagonizados.



¿Qué dice el Distrito?

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, señaló que las comunidades están reunidos en la Defensoría del Pueblo, después de lo cual, espera reunirse con ellos para concertar nuevamente su permanencia en la Plaza de Bolívar y proponerles, nuevamente, el parque El Renacimiento.

”Esperamos que después de la reunión en espacio autónomo cuando se les proponga nuevamente la idea del Parque del Renacimiento haya un resultado positivo hasta el momento no ha habido mayores indicios de que quieran aceptarlo, nos han dicho algunos que en efecto preferirían moverse hacia el parque, pero no son todos, entonces estamos a la espera de lo que pase en la mesa organizada por Defensoría”, dijo a El Espectador.

Para concluir, enfatizó en que la plaza no es un lugar adecuado para su estadía y tienen a varias dependencias del Distrito en constante atención para que no se presente ninguna alteración: “tenemos equipos de diálogo, derechos humanos y asuntos étnicos. También, alrededor de la plaza, hay equipos de inspección, vigilancia y control, la secretaría de Salud, la secretaría de Integración, la secretaría de Seguridad. Todas las entidades del distrito con competencias sobre el tema están dispuestas”.

¿Qué dicen los líderes?

Edwin Andrés Chavez Rivera, consejero mayor de las comunidades indígenas de Nariño, dijo: “somos la Confederación de Territorios y Naciones de Colombia, comunidades como comunidades Nasa, Pastos, Quillacinga, Misak, con la finalidad de lograr un decreto de orden presidencial para que tengamos una política pública, ya que no pertenecemos a ninguna organización nacional y no estamos en ninguna mesa de concertación o reconocidos como pueblos originarios, así como él convoca a las reformas, que nos escuche a nosotros”, señaló a este diario.

“Queremos preguntarle por qué se sienta con otras comunidades y no con nosotros, queremos expresarle que tenemos muchos obstáculos con todos los ministerios”, añadió Castillo. Argumenta el líder que su comunidad no ha podido acceder a unas certificaciones de los censos realizados en las comunidades y que les permiten acceder a educación y otros servicios. El líder sostiene que el gobernador de turno, queda con dos meses para ejecutar el presupuesto debido a los interrumpidos procesos de denuncia esta comunidad.

“Atendiendo el principio de corresponsabilidad”, señaló el Ministerio del Interior, “está trabajando de manera concertada con los pueblos indígenas para garantizar su atención integral y organizar la logística de su estadía en la capital del país. Sin embargo, es la Alcaldía Mayor de Bogotá quien debe adelantar las acciones pertinentes para disponer un lugar en el que estas comunidades puedan permanecer en condiciones dignas”, fue lo que sostuvo la cartera ministerial sobre este nuevo conflicto.

