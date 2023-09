Lina García, por un “Trasmi” seguro #Votenpormí

Lina María García, candidata al Concejo de Bogotá Foto: Cortesía

Lina María García Sierra, número 19 en la lista de Alianza Verde, quiere ser concejal de Bogotá para promover la humanización del transporte público. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

He trabajado en el sector público como abogada y coordinadora de proyectos para las mujeres por casi 10 años. En los últimos cuatro me he desempeñado como edilesa de la localidad de Usaquén, logrando la Comisión Permanente de Seguimiento al sector mujeres, la primera mesa en Bogotá sobre pobreza oculta y el acuerdo que garantiza mínimos de transparencia con la presentación de la declaración de renta, indicadores de gestión y de asistencia a sesiones. Durante este período también he sido docente universitaria, investigadora en estudios de género y derecho, así como ‘doctorante’ en derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Quiero ser concejala para representar a la ciudadanía de a pie, para ser a nivel distrital la voz que denuncia la corrupción sin miedos y sin ataduras. Lo hemos hecho desde el edilato y lo haremos con total libertad desde el Concejo de Bogotá. Se pierden 3,9 billones cada cuatro años en corrupción. Por eso, la lucha frontal debe seguir siendo contra los pillos. Ya tenemos denuncias en Fiscalía, Procuraduría y Ministerio del Trabajo en contra del Rector de la UNAD que lleva 18 años beneficiándose de la plata de la educación. Cada peso robado en la educación es un sueño, una familia y un proyecto de vida que se pierde. Quiero ser concejala para promover la humanización del transporte público, Transmilenio debe dejar de violar a las mujeres. Se deben gestionar sistemas de información y reacción efectivos en materia de seguridad, modernizando el 123; y para gestionar un Distrito Ambiental, donde los emprendimientos verdes, la protección animal y el reciclaje sean prioridad en la inversión.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Ninguno de los candidatos actuales me representa, creo en el proyecto progresista, pero no veo a Bolívar uniendo a la ciudadanía ni representando a las mujeres. Descarto por completo las apuestas uribistas de Oviedo, Molano y Vargas. A quienes han promovido y vivido de la guerra ni un voto más.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No he sido notificada de ningún proceso en materia disciplinaria ni penal.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles y en qué periodo?

Actualmente soy edilesa de Usaquén por el Partido Alianza Verde, electa para el período 2020 – 2023.

De ser electa, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Humanizar el transporte público me parece fundamental. Hoy 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al usar el Transmilenio, solamente entre enero y abril de este año se reportaron 56 casos de acoso a mujeres y en 2022 hubo más de 14 mil robos entre estaciones y buses del sistema. La ciudadanía no puede seguir resignada a utilizar un servicio que es altamente inseguro, violento, hostil, contaminante y sobre todo costoso. Los dos millones de personas que se mueven al día se encuentran con obstáculos desde el ingreso, con talanqueras imposibles de pasar para mujeres gestantes, personas mayores o incluso, personas en condición de obesidad. El transporte en Bogotá es tan inhumano que ni siquiera hay un sistema de baños públicos en las estaciones de Transmilenio. Hay que incentivar las tarifas diferenciales reales, no un descuento de 200 pesos que en sumatoria al mes no alcanza ni para una libra de carne. Los jóvenes estudiantes, las cuidadoras, las personas en condición de discapacidad y las personas mayores deben recibir una tarifa diferencial de al menos el 50% o unos pasajes cargados a sus tarjetas personalizadas que represente al menos un viaje al día.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Botones de pánico en los buses de Transmilenio para que las mujeres y los hombres víctimas de delincuencia o acoso puedan reportar en tiempo real los actos violentos. Reportes confiables y acciones inmediatas.

2. Generar incentivos a los emprendimientos verdes que están dirigidos a mejorar la calidad del aire, disminuir los residuos no aprovechables o mitigar el cambio climático, para que la reactivación económica también cuide la vida.

3. Modernizar la línea 123 y terminar la tercerización para que las emergencias no dependan de la gestión de un privado, para que la información se cruce en tiempo real y varias llamadas sobre los mismos hechos activen una única ruta. Mejorando los tiempos de respuesta y la confianza ciudadana.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La intervención del Sistema Integrado de Transporte Público, en especial el Transmilenio. Es violento, inseguro, hostil y, sobre todo, muy costoso para la ciudadanía. Por eso queremos intervenir el Transmilenio, para que tenga unas tarifas preferenciales; botones de pánico, que salven la vida; para que a las mujeres no nos violen, además, que cuide la vida de esos delitos que se están cometiendo con mucha sevicia. Por eso necesitamos un Trasmi seguro, para mujeres seguras.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Bogotá debe mejorar la línea de atención 123 para emergencias, hoy es un sistema tercerizado que es totalmente obsoleto en su tecnología y que no responde en tiempos efectivos a la ciudadanía. Las vidas de los bogotanos y bogotanas se están perdiendo mientras esperan que lleguen las autoridades a atender la emergencia. El 123 hace reportes individuales por cada llamada que no tienen la capacidad de interrelacionarse entre sí, por ello si una mujer llama cinco veces a reportar un acto de violencia de género se activan cinco procesos distintos, sin importar que sean los mismos hechos, con los mismos involucrados, entonces no se reitera la urgencia del evento, sino que se desgastan las pocas unidades de atención disponibles. Además de optimizar la línea de atención a las emergencias, se debe intervenir el transporte público para que sean más humanos. Los buses y estaciones necesitan botones de pánico que se puedan activar en el momento en el que ocurre un acto de violencia de género o de delincuencia que pone en riesgo la vida de la víctima, el bus debe parar porque prima la vida de una persona sobre los tiempos de desplazamiento. Los botones de pánico además van a generar un sistema de reporte en tiempo real que permita activar a las autoridades para que lleguen de forma inmediata al sitio y además tener estadísticas que creen puntos de intervención urgente en inversión relacionada a la seguridad para las mujeres.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No, la Policía local como la está proponiendo la alcaldesa Claudia es una puerta directa a la corrupción porque pone una responsabilidad de la autoridad pública en privados. Si el control a establecimientos de comercio, parqueaderos y obras recae en civiles, la extorsión y el intercambio de favores entre privados van a tomarse las calles de Bogotá. Se van a priorizar intereses económicos sobre las necesidades ciudadanas.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

El metro debió ser subterráneo, pero la terquedad de los mercaderes de la política y sus intereses privados nos condenó a un primer tramo elevado. Las demás fases deben ser subterráneas e intentar renegociar la primera. El metro elevado deteriora los barrios colindantes a las estaciones, afecta la calidad del aire y disminuye el valor comercial de los predios cercanos, esto es preocupante porque la casa es el único patrimonio de la mayoría de la clase media. Las estaciones elevadas generan inseguridad, puntos críticos de basura, lugares escondidos propicios para el microtráfico y la ocurrencia de violencias contra las mujeres. La solución para la movilidad debe estar pensada en que sea una realidad en el menor tiempo posible, siendo una ayuda y un plus para la sociedad, en vez de ser la ficha de las alianzas y estrategias políticas de turno.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

El corredor verde por la carrera 7ma debe suspenderse, es una obra que cuenta con una desaprobación alta en la ciudadanía, tiene un diseño que reproduce la infraestructura hostil, gris y violenta del Transmilenio. Disminuye un carril en una vía que ya de por sí es angosta, distribuye la carga vial a la circunvalar y la carrera 11 sin ningún tipo de ampliación en esas vías y obstaculiza el acceso a zonas residenciales por la 7ma, pero lo más importante, no reduce los tiempos de desplazamiento de quienes van del extremo norte al centro de la ciudad. Es decir que no dignifica el uso del transporte público. Es un proyecto que demuestra la falencia en participación ciudadana por parte del Distrito en materia de obras públicas y de ordenamiento territorial. Contratos destinados a crear obras para la gente, pero sin la voz de la gente.

¿En desarrollo urbano, prefiere expansión o densificación?

En materia de ordenamiento territorial no hay una fórmula universal y ese ha sido el error en Bogotá organizar una ciudad tremendamente diversa con una cuadrícula. Para algunos sectores se necesita expansión y para otra densificación, en los barrios donde la pobreza oculta se ha tomado los hogares es indispensable que permitan desarrollo de altura, pues son personas amarradas a casas grandes que pagan impuestos muy altos pero sin la posibilidad de vender porque nadie quiere un terreno con un máximo de altura de dos pisos. Las zonas de expansión deben hacerse concertadas con las autoridades ambientales, garantizando el cuidado de los ecosistemas y la oferta de servicios mínimos, como vías, hospitales y colegios públicos. Hay que escuchar a la ciudadanía y para ello se requiere usar herramientas de participación que tengan la capacidad de incluir en tiempo real las peticiones de la gente, Bogotá ha fallado en ponerle tono incidente a las voces ciudadanas.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

El relleno Doña Juana hay que cerrarlo, Bogotá ya tenía aprobado en su Plan de Desarrollo la planta de termovalorización, sin embargo, no se priorizó en la destinación presupuestal y la capital se va para la siguiente administración con una deuda ambiental. La planta de termovalorización permitirá usar todos los residuos, aprovechables o no, para nuevas materias primas, se necesita solamente una concesión sobre la basura por 20 años. Hemos cedido vías, cárceles y hasta terrenos de siembra, no es posible que lo que podría salvar el planeta tenga tantos obstáculos burocráticos. Bogotá debe apostarle a la termovalorización.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Lo primero es responder a las expectativas de la gente sobre la vocación agraria de las zonas de expansión y revocar los acuerdos privados. Más allá de un acto legislativo, la región metropolitana debe ser concebida bajo los preceptos de la real vocación agraria y comprensión de los usos del suelo rural, es menester que la región sea pactada con quienes hacen uso de ella, como población flotante y fija, alineada completamente con los ODS´s y los acuerdos internacionales en pro de factores como la soberanía alimentaria, cobertura de derechos fundamentales y calidad de vida, no solo para beneficio político a través de pactos burocráticos. La unión regional a nivel poblacional es absolutamente necesaria; desde hace muchos años Bogotá es considerada a nivel urbanístico una megalópolis y el que administrativamente aún no se considere como tal, ha ocasionado detrimentos en la correcta evolución de la ciudad. ¿Qué hacer? Entablar una relación estrecha con la comunidad y reconocer a todos los actores sociales para entender las dinámicas que se generan a través de la adhesión de la región a la metrópolis, y sobre ello trabajar en un plan real de desarrollo y metabolismo urbano, social y administrativo que beneficie a sus habitantes y no a los políticos de turno que buscan futuros burocráticos.

¿Qué opina sobre la creación de nuevas localidades?

Si bien estoy de acuerdo con la reorganización administrativa y geográfica de las localidades, pues hay algunas que concentran la misma población que algunas ciudades principales del país, me opongo a la creación de nuevas localidades. La cuota de manejo administrativo para estas nuevas localidades va a reducir significativamente la cantidad de recursos que llega directamente a la ciudadanía. Hay que dejar de burocratizar el Estado y pensar cómo disminuir gastos de funcionamiento para aumentar los de inversión. Hoy ocurre lo contrario, se va más en el funcionamiento de cada proyecto que en los beneficios para la gente.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Claudia ha sido una alcaldesa regular y lastimosamente una candidata a presidencia buena. Se va con buena calificación en el sistema distrital del cuidado que es el primer paso para liberar a las mujeres de las triples jornadas y con un reconocimiento en materia de educación superior para jóvenes. Claudia fue una maestra, incluso a costa de bajar sus parámetros éticos, en afianzar relaciones político-económicas con Boyacá y Cundinamarca aliándose con las mafias políticas de Rey y García para garantizar la presidencia en el 26.Se raja por completo en garantía de derechos a la protesta; en participación ciudadana en decisiones como el POT o el Corredor Verde que se hacen no con la ciudadanía, sino a pesar de la inconformidad de la ciudadanía; deja a Bogotá sumida en la polisombra con obras sin planificar y haciendo oídos sordos a las incomodidades que vivimos los y las bogotanas en la movilidad diaria y queda en deuda absoluta con la seguridad, principalmente en Transmilenio donde 8 de cada 10 mujeres nos sentimos vulneradas y una ciudad en las que las tasas de violaciones en transporte público van al alza.