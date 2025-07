Línea 2 del Metro: Gobierno autorizó millonario crédito con el BID, ¿qué viene?

La Banca Multilateral y la Empresa Metro de Bogotá, descalificaron del proceso a dos de los cuatro oferentes. El gerente de la Empresa Metro, reconoció cambios en el cronograma. Foto: Empresa Metro de Bogotá

El Gobierno Nacional aprobó la resolución que permite el crédito que necesitaba el Distrito para avanzar en la estructuración de la Línea 2 del Metro, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán en rueda de prensa. El contrato debería firmarse en febrero del otro año.

“Debo reconocer y agradecer al Gobierno Nacional por la aprobación de la resolución que autoriza que Bogotá asuma el crédito por 50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, para la Línea 2 del metro. Es un paquete: Línea 1, Línea 2, Calle 13 y también la flota eléctrica. Vamos por buen camino”, aseguró el mandatario.

Adicional, el alcalde indicó que “de aquí a la próxima semana tendremos anuncios importantes. Esperamos que lleguemos al acuerdo completo y eso garantice los recursos para estas obras y también para la flota eléctrica”.

Proceso licitatorio

El 15 de mayo de 2023 se dio apertura a la etapa de “precalificación” del proceso de selección de Licitación Pública Internacional para la Línea 2. El 18 de octubre del mismo año se publicaron en SECOP II los documentos que dieron apertura al proceso.

Aunque inicialmente fueron cuatro los consorcios precalificados, un conflicto de intereses que denunció uno de los consorcios, y que habría entre dos de los consorcios chinos, trabó durante unos meses el proceso licitatorio y puso a la Empresa Metro de Bogotá a revisarlo.

En septiembre de 2023, el cuarto consorcio en carrera (APCA 4), denunció un posible conflicto de intereses entre los dos primeros oferentes: APCA 1, Mota Engil Colombia SAS y CRRC; Y APCA 2, China Harbour Engineering Company Limited (75%) y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited.

A través de un oficio del 12 de septiembre, le dijo a la EMB que sus tres competidores se conectaban a través de empresas en común, algo que prohíbe el Documento de Precalificación (DP), el cual fija las reglas del proceso. Finalmente, el conflicto se resolvió en octubre de 2024 y fueron descalificados dos consorcios, quedando en la carrera por la Línea 2, un consorcio español y otro chino.

Según el cronograma, la firma del contrato se daría en febrero del 2026 y la ejecución del contrato comenzaría en mayo del mismo año.

¿Quiénes van por la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Dos de cuatro grupos quedaron habilitados y continuarán en el proceso de licitación. Se trata de APCA 3: Bogotá Metro 2, conformada por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. (75%) y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. (25%), y APCA 4: Unión L2 Bogotá Metro Rail conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS (40%), CAF Investment Projects S.A. (20%) y Acciona Concesiones S.L. (40%).

La segunda línea del Metro

La segunda línea del Metro tendrá 11 estaciones -10 subterráneas y 1 elevada-, por lo que, a diferencia de la primera línea, esta será en su mayoría soterrada.

Conectará las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad, operando en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Asimismo, tendrá 15,5 kilómetros y generará más de 11.000 empleos, beneficiando a cerca de 2,5 millones de habitantes.

La Línea 2 del Metro pasará cerca de la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado de 12 de octubre, el Alkosto de la Av. 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, entre otros.

