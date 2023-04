Con llamada avisaron al Inpec de la entrada de licor, drogas y celulares a La Picota

Más de 500 botellas de licor, comida y hasta droga, hallaron funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el interior de un camión, tipo furgón, que pretendía ingresar este jueves al complejo penitenciario y carcelario La Picota, de Bogotá Foto: Inpec

Tras la incautación de más de 500 botellas de licor, cocaína, marihuana, celulares y hasta electrodomésticos, que sujetos pretendían entrar a la cárcel La Picota a través de un camión que simulaba transportar víveres el pasado 27 de abril, sobre las 9:00 a.m., el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció, informando cómo encontraron estos elementos.

Lea también: Claudia López se reunió con el subsecretario de Estado de EE.UU. en Washington

“Detectamos el camión en el primer filtro. Esta vez no ingresó a ninguno de los pabellones; estamos en proceso investigativo para determinar a dónde iba (…) Todavía no tenemos claridad para quién iba, no está claro que era para los extraditables”, contó el coronel en Blu Radio.

Asimismo, señaló que pudieron incautar estos elementos a tiempo gracias a la alerta que les hizo una persona desconocida. “Nos llega una llamada anónima donde nos dicen: ‘Pilas que los van a golear’. Entonces se incrementan los protocolos. Ya tenemos fuentes humanas”, agregó Gutiérrez.

De acuerdo con él, después del hallazgo se capturó al conductor del vehículo y se llevó a cabo la judicialización de esta persona, quien ahora está en manos de la Fiscalía.

El funcionario del Inpec señaló en la emisora que la autorización de la entrada de este camión la habría dado el director del centro carcelario, sin embargo, esto se dio por los “elementos del expendido, es decir, con lo que está permitido allá consumir y comercializar”.

Podría interesarle: Estas son las prioridades de la Agencia de Movilidad Bogotá-Cundinamarca

“Al momento de requisar, querían entrar ese contrabando, seguramente pensaban que iba a poder pasar los filtros. Los sujetos sí lo engañaron (al director), quien firman la boleta de ingreso para los elementos permitidos y creen que no lo van a requisar”, agregó el coronel.

Asimismo, Gutiérrez afirmo que actualmente siguen haciendo controles e investigando cómo están intentando entrar y camuflar estos elementos. También recalcó que en estos centros “no puede haber fiestas, no puede haber excesos, ellos siempre van a querer ingresar elementos o fugarse, pero ahí perdieron mucha plata los que pagaron y los que iban a permitir el tráfico”, agregó.

¿Qué encontró el Inpec en el camión?

El vehículo llevaba siete galones de aguardiente, de 20 litros cada uno; 198 unidades de Ron Viejo de Caldas de diferentes tamaños, 80 botellas de whisky Buchanan’s, Chivas y Old Parr; seis botellas de tequila Don Julio, 174 botellas de aguardiente Amarillo y Antioqueño por litro; y 150 latas de cerveza de marcas Heineken, Club Colombia y Corona.

Asimismo, las autoridades hallaron 1.230 gramos de marihuana, 485 de cocaína y cigarrillos. Incluso, electrodomésticos, accesorios para celular y utensilios de comida, elementos de aseo y de barbería.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.