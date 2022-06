“Llamado a la calma”, Secretaría de Salud tras casos de viruela símica en Bogotá

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han reportado casos 42 países de cinco regiones (Américas, África, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental). Foto: Óscar Pérez

Luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó dos casos de viruela símica en la capital del país, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la calma a las y los capitalinos frente a la transmisión de esta enfermedad en Bogotá.

Los dos casos fueron identificados en dos hombres entre 28 y 45 años que residen en la ciudad y quienes habían viajado recientemente a Europa. Por esta razón, la entidad insistió que en Bogotá no hay transmisión comunitaria del virus, y que estos casos fueron importados de otros países.

“El primer caso inició síntomas el pasado 30 de mayo, con dolor muscular y erupción cutánea de color rosáceo en cara y plantas de los pies, tipo maculopapular y con pústulas. En cuanto al segundo caso, comenzó con síntomas el pasado 31 de mayo, con dolor de cabeza y muscular, cansancio y erupción cutánea de color rosáceo en planta de manos y en espalda, con pústula y costra”, puntualizó la Secretaría de Salud.

📢Se confirman dos casos de viruela símica (viruela del mono) en Bogotá: no hay transmisión comunitaria y se realiza cerco epidemiológico. La Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma y evite el pánico frente a esta enfermedad. pic.twitter.com/EAksZVFLxc — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 24, 2022

Cabe señalar que ambos pacientes se encuentran estables y con síntomas leves, realizando en aislamientos en sus viviendas. En este sentido, ya se realizó el cerco epidemiológico para la contención y así evitar su propagación, y actualmente se hace seguimiento a personas con las que los contagiados tuvieron contacto estrecho.

Por esta razón, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la calma y evitar el pánico ante la enfermedad, y se invita a la comunidad a estar informada de la evolución de la misma en el país a través de canales oficiales de información.

¿Qué es la viruela del mono?

En los últimos meses, la viruela símica (o también denominada viruela del mono) ha generado preocupación en la comunidad internacional por el incremento de casos de reportados, en particular en zonas donde no la enfermedad no es endémica. En ese sentido, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han reportado casos 42 países de cinco regiones (Américas, África, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental).

Esta enfermedad viral tiene origen en animales, principalmente en los primates. Los síntomas relacionados con el virus duran entre 14 y 21 días; algunos pacientes presentan inflamación de los ganglios antes de la aparición del brote de color rosáceo, que se puede presentar en zonas del cuerpo como la boca, los ojos, los párpados y los genitales.

Por su parte, no suele considerarse como muy contagiosa, ya que tiene una propagación limitada, debido a que se transmite de persona a persona a través del contacto físico estrecho y permanente, especialmente con las secreciones generadas por las lesiones de una persona infectada.

