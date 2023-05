Llamó el sec. de Seguridad, pero no nos dio avances: mamá de joven asesinado en Ciudad Salitre

Michael Sebastián Valverde tenía 20 años y estudiaba en la Universidad Militar. Foto: Archivo Particular

Este 26 de mayo, Jenni Gómez, mamá de Michael Sebastián Valverde, contó cómo va la búsqueda de los responsables del asesinato de su hijo, un joven de 20 años a quien unos delincuentes le dispararon en medio de un robo, en la tarde del pasado martes 16 de mayo, cerca al centro comercial Salitre Plaza, en la localidad de Fontibón.

Leer: Impuesto de vehículo: en Bogotá se transita menos, pero se pagará más

“No nos han dicho nada, ayer llamó el secretario de Seguridad a mi hermano, dijo que están haciendo su trabajo, pero no nos dio avances de cómo va la investigación”, señaló la mujer en Noticias Caracol, y agregó que su hijo, el día en el que lo asesinaron, estaba cambiando una suma de dinero que no era mayor en una casa de cambio, y que, incluso, en su familia estaban confiados porque ya habían hecho la misma diligencia en ocasiones anteriores y nunca había pasado nada.

“Ese día mi hijo salió y aprovecho para ir a Farmatodo a comprar algo y ahí lo cogieron. Fue afuera del centro comercial y yo hasta ese día no sabía que ahí robaban todo el tempo, después de lo que le pasó a mi hijo, han salido varias personas a decir que ahí les pasó lo mismo, inclusive hubo una persona que dice que los delincuentes lo siguieron hasta su casa y le robaron lo que había cambiado”, contó Jenni Gómez.

La mujer también señaló que estuvo en contacto con su hijo todo el tiempo, mientras él cambiaba el dinero. Y que los delincuentes ni siquiera le robaron el celular, únicamente el maletín. Asimismo, contó en el noticiero que después de lo sucedido, ahora planea irse del país por temas de seguridad.

Podría interesarle: Con la Orquesta Filarmónica de Bogotá celebran 50 años del Teatro Jorge Eliécer Gaitán

“Ya no me siento segura en este país, yo salgo a la calle y en qué momento me cogen de la espalda y me jalan y me dan un tiro, esta ciudad está demasiado peligrosa y no veo que pase algo, que cojan a la gente, que pase algo o que el Distrito haga algo en cuestión de seguridad. Me siento demasiado insegura, yo ahora me voy y no sé si vaya a volver”, agregó.

Asimismo, recalcó que su hijo era una promesa para este país, “fue uno de los mejores Icfes, le dieron una beca en la Universidad Militar, y el Distrito ve a tantos niños, porque no solo es mi hijo, y no les garantiza la seguridad”, señaló, y contó que hasta el momento solo ha recibido acompañamiento de la universidad en la que estudiaba Michael.

Por el momento, la familia espera una pronta respuesta de las autoridades para dar con los responsables. Recordemos que la Policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para dar con paradero de los sujetos que acabaron con la vida del joven.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.