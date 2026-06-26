Llegó a Venezuela la misión de socorro que partió de Bogotá para sumarse a las búsquedas

AME4652. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales. EFE/ Boris Vergara Foto: EFE - Boris Vergara

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El Cuerpo de Oficiales de Bomberos de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) se sumaron a las labores internacionales de asistencia humanitaria para atender la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela. En respuesta al llamado de solidaridad regional, la capital del país dispuso el traslado inmediato de personal técnico especializado en rescate urbano, sumando capacidades locales al contingente que partió esta madrugada hacia Caracas.

“Hoy, más que nunca, Venezuela necesita nuestra ayuda”, manifestó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al confirmar el despliegue inmediato de las capacidades operativas de la ciudad.

El mandatario local detalló que la primera respuesta técnica distrital está en marcha: “Desde Bogotá enviamos a 11 uniformados de Bomberos Bogotá entrenados y certificados en búsqueda y rescate. Los acompaña Dastan, un perro entrenado para encontrar personas bajo los escombros”.

Capacidad técnica y logística de la capital

El apoyo de la ciudad no se limitará a las tareas de salvamento en superficie. Ante el riesgo inminente de nuevos desplomes en las edificaciones afectadas, particularmente en Caracas zonas aledañas como La Guaira, entidades especializadas del Distrito entraron en alistamiento y están a la espera del llamado. “Además, de ser necesario, el Idiger enviará un equipo de ingenieros entrenados para analizar estructuras cuando ocurre un terremoto”, precisó Galán.

Esta fuerza de tarea distrital se integra al contingente que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana centralizan desde Bogotá. Javier Pava, director de la UNGRD, explicó que la prioridad nacional son los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). “Vamos a priorizar ahorita el primer grupo, que serían 62 rescatistas y 4 binomios, igualmente 12 toneladas de equipos que estaríamos desplazando”, señaló el funcionario, agregando que el cargamento incluye herramientas de vanguardia y maquinaria especializada para tareas de ingeniería de rescate inicial.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, ratificó el compromiso de asistencia del Gobierno Nacional, aunque advirtió sobre las complejidades técnicas de la operación en territorio venezolano: “Colombia siempre ayudará a Venezuela y al revés. Hemos organizado envíos en primer lugar de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar”, manifestó el jefe de Estado, señalando además que “todo lo que se soliciten y tengamos lo tendrán”.

En medio de la coyuntura por la emergencia, el presidente Petro le hizo un llamado a su homólogo estadouniderse Donald Trump para " levantar las sanciones y bloqueo, para que la sociedad y el estado venezolano tengan la más amplia capacidad de actuar".

Mientras al grupo de ayuda y asistencia que salió de Bogotá se suma a la asistencia humanitaria que llegua desde todo el mundo, en territorio venezolano las labores de socorro se ejecutan contrarreloj en medio de un escenario de devastación. Durante la madrugada de este viernes, rescatistas y voluntarios concentraban sus esfuerzos en la remoción de escombros para hallar sobrevivientes tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de ese país el pasado miércoles. El panorama es especialmente crítico en la población costera de La Guaira y en sectores de Caracas, donde operarios trabajan bajo estrictos protocolos de silencio en estructuras colapsadas para intentar escuchar señales de personas atrapadas.

El último balance oficial, entregado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, confirmó al menos 235 personas fallecidas y 4.300 heridos. No obstante, las autoridades locales advierten que la cifra de víctimas podría modificarse en las próximas horas debido a la lentitud con la que avanzan las maniobras de remoción, sumado a que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, estimó que aún permanecen más de 200 personas atrapadas bajo las estructuras civiles colapsadas.

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