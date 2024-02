¿Lluvia y sequía en Bogotá? Estas son las razones

Teniendo en cuenta la cantidad de días sin lluvia en Bogotá. Tardará más tiempo en recuperar los niveles de agua perdidos. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

Bogotá ha experimentado una transición climática sin precedentes desde el 31 de enero, pasando de 27 días completamente soleados y calurosos a una serie de lluvias casi diarias. A pesar de las precipitaciones recientes, la ciudad aún muestra signos de sequía, según informes de la Secretaría de Medio Ambiente y la Alcaldía de Bogotá.

Este cambio climático repentino se atribuye al fenómeno de El Niño. Según varios informes proporcionados por expertos, incluido uno entrevistado por Caracol Radio, el Doctor Euscátegui. Este fenómeno ocasiona un déficit en las precipitaciones, debilitamiento de las lluvias y un aumento de las temperaturas debido a condiciones anómalas en el océano que logran repercutir en todo el territorio nacional.

¿Qué ha ocasionado el fenómeno de El Niño?

Euscátegui explicó que durante el fenómeno de El Niño, se experimenta una disminución general de las lluvias, pero esto no implica su completa desaparición. “Un fenómeno de El Niño genera efectos en el país en términos de disminución de las lluvias. Pero esto no quiere decir que las lluvias desaparezcan. En ocasiones, la gente ve que llueve y siente que ya se acabó el fenómeno de El Niño, y no es así. Un fenómeno de El Niño debilita las precipitaciones, es decir, que llueve en menor cantidad”, mencionó el experto en Caracol Radio.

Euscátegui señaló las diversas consecuencias provocadas hasta el momento por lo que ha sido en Colombia el fenómeno de El Niño, como lo fue la disminución de los niveles de los ríos y de embalses, así como de igual forme aumentaron las temperaturas a su nivel máximo.

El incremento en la evaporación de los cuerpos de agua y la transpiración de las plantas ha generado una competencia intensa por el agua en la superficie terrestre. Estas condiciones secas han propiciado la aparición de incendios forestales, sequías y posibles problemas de desabastecimiento. La ciudad enfrenta actualmente este escenario climático desafiante, con autoridades monitoreando de cerca la situación.

¿Qué ha mencionado la Secretaría de Ambiente al respecto?

La secretaría, por medio de sus redes sociales ha tratado de concientizar a los ciudadanos sobre el Fenómeno de “El Niño”, intentando crear cultura ciudadana en el cuidado de los bosques y demás, con el objetivo de prevenir futuros incendios forestales como los que se dieron en la última semana del mes de enero.

¡No bajes la guardia! 🧒🏻🔥El fenómeno de El Niño sigue presente, incluso con las lluvias.



Comparte estas recomendaciones y guarda esta imagen en tu celular📱.



Si ves humo en la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, repórtalo inmediatamente a la #Línea123. pic.twitter.com/zhZlfx0aHe — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) February 6, 2024