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Inundación en Facatativá: 595 familias deben resurgir del agua y el lodo

La primera temporada invernal empieza a causar estragos en Cundinamarca. Este jueves se reportaron 14 emergencias en el departamento, siendo Facatativá la zona más afectada.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
19 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
En el sector Colibrí, un árbol cayó sobre un vehículo y dejó daños materiales. De acuerdo con las autoridades de atención de emergencias, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
En el sector Colibrí, un árbol cayó sobre un vehículo y dejó daños materiales. De acuerdo con las autoridades de atención de emergencias, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Despunta la primera temporada invernal de 2026 y la intensidad de las lluvias empieza a generar estragos. En la madrugada de este jueves Cundinamarca fue testigo del poder de la naturaleza y Facatativá el municipio que lo sintió con mayor rigor. El desbordamiento del río Botello, que cruza el pueblo, sumado al colapso de su sistema de drenaje, hizo que el agua inundara todo a su paso y los habitantes de 15 barrios amanecieran “con el agua al cuello”.

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Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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