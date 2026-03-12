Lluvias mantienen en alerta a Cundinamarca: van 87 emergencias en lo corrido de 2026

Viotá - Cundinamarca - Afectaciones por temporada de lluvias Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Las intensas lluvias que han marcado el inicio de 2026 mantienen en alerta a varias zonas de Cundinamarca, donde las autoridades han registrado 87 emergencias asociadas a precipitaciones entre enero y marzo.

Según reportes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, los eventos han generado afectaciones en 11 provincias y 42 municipios del departamento, principalmente por inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas.

Las provincias de Tequendama, Rionegro y Gualivá concentran la mayor cantidad de incidentes reportados en lo corrido del año. También se han presentado emergencias en Magdalena Centro, Alto Magdalena, Sumapaz, Ubaté, Sabana Centro, Sabana Occidente, Oriente y Bajo Magdalena.

Emergencias recientes en marzo

Solo en lo que va de marzo se han registrado 13 eventos asociados a las lluvias, con afectaciones en siete provincias y diez municipios del departamento.

La provincia de Gualivá encabeza los reportes con siete emergencias, mientras que Tequendama, Rionegro, Sumapaz, Alto Magdalena, Ubaté y Magdalena Centro registran un evento cada una.

Entre las situaciones atendidas se cuentan seis inundaciones, seis movimientos en masa y una creciente súbita, fenómenos que suelen intensificarse durante los periodos de mayor precipitación.

A nivel municipal, Villeta concentra cuatro eventos, mientras que Pacho, Girardot, Cabrera, Nocaima, San Francisco, San Juan de Rioseco, Supatá y Susa reportan un evento cada uno.

Vienen más lluvias

De acuerdo con los boletines de predicción climática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), marzo podría marcar un aumento progresivo de las precipitaciones frente a los dos primeros meses del año.

Según explicó William Eduardo Rozo, director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, existe una alta probabilidad de lluvias por encima de lo normal, incluso por encima del 85%, en relación con los índices del año anterior, lo que podría prolongar las condiciones de nubosidad y precipitaciones moderadas a fuertes durante el primer trimestre.

Llamado a la prevención

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por zonas inundadas o con riesgo de deslizamientos, no arrojar residuos a ríos o alcantarillas y reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.

El aumento de las precipitaciones, sumado a la saturación de los suelos tras las lluvias de los primeros meses del año, mantiene bajo vigilancia a varios municipios del departamento, donde las autoridades monitorean posibles nuevos eventos asociados a la temporada de lluvias.

